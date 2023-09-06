В Киево-Печерской лавре рассказали, когда семинария УПЦ МП может освободить четыре корпуса заповедника

В Киево-Печерской лавре рассчитывают, что до 10-11 сентября представители УПЦ МП освободят четыре корпуса Национального заповедника. Помещение занимает Киевская духовная академия и семинария московского патриархата.

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Об этом сообщил и. о. директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко, передает Укринформ. Ранее суд обязал московский патриархат вернуть 79 объектов Национальному заповеднику.

"Из части помещений люди уже выехали. В частности, 70-й и 49-й корпуса вернули заповеднику. Но заповедник – это не силовая структура. Мы обратились к людям с просьбой либо предоставить основания для пребывания, либо покинуть помещение. Пока никаких оснований их пребывания там нет. Поэтому мы ждем, пока эти люди добровольно уйдут из помещений. Мы также надеемся, что где-то до 10-11 сентября представители Киевской духовной академии и семинарии вывезут свое имущество из четырех занимаемых корпусов. Имущество уже вывозится", – рассказал Остапенко.

По его словам, дальнейшую судьбу семинарии, которая не была аккредитована в Украине и не имеет официального статуса учебного заведения, будет решать правительство страны.

"Или семинария должна установить отношения с государством, пройти официальную аккредитацию и тогда обращаться от имени учебного заведения, возможно, за какими-то форматами существования в пределах Лавры. Или этот вопрос должен быть просто снят", – уточнил Остапенко.

Напомним, Хозяйственный суд Киева обязал Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру (Мужской монастырь) УПЦ вернуть Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" его имущество. В частности, речь идет о 79 объектах Нижней Лавры.

Как сообщал OBOZREVATEL, из гостиничных корпусов Киево-Печерской лавры верующие и священники УПЦ МП начали выносить свои вещи. Утром представители комиссии Минкульта в сопровождении полиции смогли попасть в эти здания и проверить их состояние.

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