В Киеве состоялся образовательный форум 'Освіта ДивоСвіту'

5 октября 2025 года в Pochayna Event Hall состоялось одно из самых ярких образовательных событий года – форум "Освіта ДивоСвіту", который посетили почти 1000 участников. Мероприятие собрало вместе педагогов, родителей, культурных лидеров, психологов, ученых, художников и всех, кому небезразлично будущее украинского образования. Тема нынешнего форума – "Искусство зажигать звезды".

Событие стало местом живого диалога о том, как образование может помочь человеку оставаться целостным, вдумчивым и способным творить новые смыслы и идеи даже во времена испытаний. Организаторы форума – неформальная исследовательская платформа "Человек Чудо Мир", издательство "Колесо Жизни" и Pochayna Event Hall.

"Зажигать звезды – это настоящее искусство, которое начинается с личной отваги и достоинства. Это о том, как сделать человека счастливым – добрее, свободнее. О том, как освободить из человека человека. И от того, как мы сегодня учимся взаимодействовать с образованием, преодолевать вызовы, прокладывать путь вперед, зависит не только наше будущее – но и судьба нашей человечности. Это самый мощный ресурс, который человечеству удалось сохранить на протяжении веков и за который мы сегодня несем особую ответственность", – подчеркнул писатель, преподаватель УКУ и амбассадор "Освіта ДивоСвіту" Андрей Зелинский.

Форум собрал более 50 спикеров и экспертов, среди которых – известные украинские мыслители, преподаватели, художники и лидеры мнений: Александр Филоненко, Андрей Зелинский, Николай Серга, Владислав Троицкий, Владимир Никитин, Оксана Збитнева, Евгений Синельников, Даниил Яневский, Георгий Коваленко, Лидия Билас, Виталий Хромец, Максим Рудич и другие. Две сцены мероприятия – Сцена "ДивоСвіту" и Сцена дискуссий – объединили философию, культуру памяти, национальную идентичность, психологию и инклюзивность.

Особой частью форума, которая помогла участникам погрузиться в собственный мир, почувствовав единство тела, сознания и эмоций, стала программа "Телесные практики самопознания". В ее рамках состоялся ряд мастер-классов, которые открыли возможность через присутствие и движение, дыхание и голос, звук и тишину найти внутренний баланс, а также восстановить контакт с собой и своими ощущениями.

Среди этих уникальных мастер-классов – пластическая практика "Стихии", "Знакомство с гвоздестоянием в "ДивоСвіті", практика игры на барабанах "Возвращение в ритм жизни", "Неожиданное тело", "Вокальный круг" и "Путешествие по миру музыки и тишины".

Как отметил музыкант, преподаватель и фасилитатор барабанных кругов и совместных музыкальных практик Константин Заика, работа с телом и ритмом – это путь к более глубокому осознанию себя: "Ходьба – это источник истины о движении вообще и о применении ритма в жизни. Для того, чтобы пойти, мы должны начать падать – иначе не будет движения. Мы выставляем ногу, делаем шаг и спасаем себя. Любые сложности в жизни в конце концов заканчиваются тем, что мы делаем шаг. Хочу пожелать вам, чтобы любое падение воспринималось не как опасность, а как возможность для движения – и всегда заканчивалось шагом уверенности вперед, к вашему чуду".

Также во время форума состоялась презентация нового выпуска журнала "Людина ДивоСвіту", посвященного теме "Зорі".

"Сегодняшний форум – это своеобразная мегапрезентация, итог нашей годовой работы по созданию журнала "Людина ДивоСвіту". Он – об образовании как первичном свете, источнике рождения личности. И для меня важно, что этот форум стал возможностью встречи, каждый из участников которой увидел: "Дивосвіт" – это не где-то и не когда-то, он уже творится нами здесь и сейчас. Все мы имеем для этого силу и вдохновение", – поделилась инициатор форума, меценат Инесса Кравченко.

Отдельным акцентом мероприятия стал пластический перформанс FORMA под руководством Люси Пономаренко, который поразил зрителей эмоциональной глубиной. Музыкальную атмосферу форума создали Игорь Чернявский, Артем Менделенко, а также представители Культурных сил Тарас Столяр и Артур Артименьев.

Форум стал общей территорией видения, действий и сотворчества – площадкой, объединившей всех, кто стремится найти ответ на чрезвычайно актуальный вопрос: каким должно быть образование новой Украины? Здесь рождались идеи будущих инициатив, обсуждались практические решения для украинских школ, университетов, громад и культурных платформ.