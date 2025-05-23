В Киеве открыта интерактивная фотозона 'Как дома' от музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

22 мая в Музее истории города Киева начала работать фотозона "Как дома", организованная Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Авторы инсталляции – известные стрит-арт художницы Sestry Feldman, которые создали муралы в разных городах Украины и Европы.

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Интерактивная фотозона "Как дома" – локация, посвященная теме потерянного из-за войны дома. Идея проекта – создать пространство, которое напоминает место, где осталось сердце. Реализовано это с помощью магнитной доски, к которой крепятся магниты с узнаваемыми локациями разных городов: Донецка, Луганска, Ялты, Мариуполя и др. Среди других символических элементов – окно и чемоданы.

Во время открытия состоялось публичное интервью с Мишель и Николь Фельдман и с Юлианой Пьяных, культурным менеджером, директором Агентства и ОО "Port of Culture". Тема разговора: "Искусство как точка опоры: сохранить идентичность и донести правду о войне в Украине всему миру".

Модерировала беседу Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM, член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Художницы Мишель и Николь Фельдман сейчас много путешествуют. Они признаются, что им трудно представить, что именно чувствуют люди, которым больше некуда вернуться, ведь сами они всегда могут приехать в родной Днепр.

"Именно дома ты чувствуешь точку сборки, фундамент. Если такой возможности нет, ты будто десинхронизирован", – говорят сестры.

"На выставке "Голоса", с которой началось офлайн-пространство Музея "Голоса Мирных", большую роль играли именно чемоданы – один из символов февраля 2022 года, когда люди выезжали из дома с самым необходимым. А это – чемоданы, которые дают надежду на возвращение", – говорит Юлиана Пьяных.

Также во время интервью речь шла о роли уличного искусства для формирования исторической памяти, ведь на каждого человека влияет то, что он видит вокруг.

Наталья Емченко подчеркнула, что открытие интерактивной фотозоны – это только начало.

"Мы призываем всех посетителей писать, какие города или составляющие элементы они еще хотели бы увидеть. Мы готовы добавлять артефакты из оккупированных городов и всячески дорабатывать проект. Ведь его миссия не только дарить красоту, а быть одним из символов памяти", – отметила Наталья Емченко.

Фотозона расположена в Музее истории Киева, ул. Богдана Хмельницкого, 7 (1-й этаж). Вход свободный. График работы Музея со среды по воскресенье, с 12:00 до 19:00, понедельник и вторник выходные.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собрал более 130 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.

Публичные интервью проходят в рамках цикла культурологических событий, направленных на сохранение памяти о войне. Сейчас в пространстве Музея "Голоса Мирных", расположенном в Музее истории города Киева, также продолжается документационный проект "Дневники мирных: голоса тех, кто выжил, и тех, кто нет".

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