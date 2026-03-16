В Киеве откроется фотовыставка Либеровых и ДТЭК о самой тяжелой зиме войны

С 16 марта по 16 апреля в Киеве в книжном магазине "Сенс" будет проходить выставка фотографов Константина и Влады Либерових "До света" о самой сложной зиме под обстрелами.

Видео дня

"Проект "До света" – это разговор о людях, благодаря которым страна проходит самые сложные периоды. О тех, кто работает под обстрелами, восстанавливает города после темноты и ежедневно возвращает свет в украинские дома", – сообщили в команде ДТЭК.

Отмечается, что это вторая выставка в рамках проекта ДТЭК. Она представит новые работы фотографов-документалистов Константина и Влады Либеровых и станет осмыслением зимы, которую страна прошла вместе, несмотря на массированные атаки РФ на энергетическую инфраструктуру и сложные погодные условия.

В ДТЭК отмечают, что зима 2026 года стала для Украины одной из самых тяжелых за последние десятилетия: из-за российских обстрелов и морозов тысячи домов оставались без света, тепла и воды в самые холодные дни, а малый и средний бизнес работал на грани остановки, пытаясь адаптироваться к новым условиям.

Экспозиция "К свету / Into the Light" продлится с 16 марта по 16 апреля в книжном магазине "Сенс" по адресу: ул. Крещатик, 34. В течение выставки в магазине можно будет приобрести одноименную фотокнигу.