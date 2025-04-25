В Киеве обсудили применение искусственного интеллекта и VR для лечения психотравм

В Киеве прошла Научно-практическая конференция "Психосоматическая медицина: наука и практика". Мероприятие посвящено новым вызовам и перспективам развития психосоматической медицины и инновационным методам сохранения и восстановления психического здоровья в условиях экстремального стресса, боевых действий и вынужденного переселения. Доклады ученых высветили ряд актуальных тем, в частности, внедрение цифровых технологий в психосоматической медицине, а именно – возможности искусственного интеллекта, VR-терапии и телемедицины в лечении психических и психосоматических расстройств.

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Медицинские работники могли ознакомиться с наработками ученых, которые уже апробированы на практике и имеют в качестве результата протокол применения VR-терапии, основывающийся на опыте медиков США с учетом местного контекста и потребностей украинцев.

Врач-психолог Андрей Бурдейный в своем выступлении отметил, что в 2020 году эксперты Международного общества исследований травматического стресса (ISTSS) признали технологию виртуальной реальности (VR) перспективным вмешательством для лечения посттравматических стрессовых расстройств. "Терапия воздействием виртуальной реальности широко используется для коррекции ПТСР, фобических и тревожных расстройств, расстройств нервной системы и лечения боли. Повторная активация памяти о травме с помощью VR позволяет включить новую информацию, связанную с безопасностью в терапевтической среде, в когнитивные паттерны пациентов, тем самым уменьшая страх и тревогу, вызванные индивидуальным опытом. Эта переподготовка является основой терапии и является активным процессом, который включает в себя синоптическую модификацию миндалины", – объяснил ученый и практикующий врач Бурдейный.

На конференции была отмечена четкая динамика роста обращений граждан в медицинские учреждения из-за тревожных расстройств и симптомов психических заболеваний, как среди гражданских, так и военных. Доцент кафедры медицинской психологии, психосоматической медицины и психотерапии Национального медицинского университета им. О.А. Богомольца, врач-психиатр Леся Сак ознакомила участников мероприятия с опытом применения виртуально-экспозиционной терапии для лечения боевого ПТСР у ветеранов войны в Украине.

Применение VR в экспозиционной терапии имеет ряд преимуществ, в частности, позволяет снять проблему дискомфорта для пациентов, поэтому специалисты называют сочетание традиционных методов с новыми технологиями – альтернативой. "Во время экспозиционной терапии пациент должен вернуться к травматическому воспоминанию и переживать его в своем воображении, конечно, это не просто. В виртуальной экспозиционной терапии не нужно использовать воображение пациента, потому что есть подготовленные сценарии. Так что преимуществами такого лечения является постепенная экспозиция, постепенное погружение, под пристальным контролем психотерапевта", – акцентировала Леся Сак.

Сейчас украинские медики, психологи, психиатры могут пройти курс VR-терапии, разработанный специалистами Консорциума нейротехнологий и нейротерапии, Всеукраинской ассоциации психосоматической медицины, Нейропсихологического центра "Псимед", компании "Виар Менталити". Данный учебный курс позволит получить новые знания, основанные на современных исследованиях ментального здоровья и использовать на практике передовые методы лечения.

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