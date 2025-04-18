В Украине есть научная школа VR-терапии: новые возможности для специалистов

Продолжающиеся военные действия привели к росту стрессовых расстройств, неврозов и психических проблем среди населения Украины. Одним из наиболее актуальных вопросов является посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), требующее особого внимания со стороны медиков и общества в целом.

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Мировой опыт свидетельствует о типичных трудностях адаптации как военных, так и гражданских лиц во время и после боевых действий. Заблаговременный подход к управлению социально-экономическими и криминогенными рисками предполагает систему действий со стороны государства, забота о ментальном здоровье граждан – один из элементов этой системы.

Консорциум нейротехнологий и нейротерапии, Всеукраинская ассоциация психосоматической медицины, Нейропсихологический центр "Псимед", компания "Виар Менталити" – приглашают профессиональных специалистов присоединиться к учебному курсу, который позволит получить новые знания, основанные на современных исследованиях в области психотерапии.

Учебный курс организован совместно с научными учреждениями и клиниками, специализирующимися на лечении психических травм, в частности ПТСР. Занятия будут проводиться специалистами, осуществившими экспертную оценку эффективности новых нейротерапевтических методик. Психотерапевты, психологи и психиатры смогут ознакомиться с методом виртуальной реальности экспозиционной терапии (VRET) и протоколом, разработанным украинским научным коллективом.

Одна из преподавательниц курса, клинический психолог Анна Олейник отмечает, что метод экспозиционной терапии средствами виртуальной реальности основывается на принципе систематической десенсибилизации. "Регулярная экспозиция в безопасной среде постепенно снижает чувствительность пациента к факторам, вызвавшим страх и стресс. VR создает уникальные условия для терапии, позволяя пациентам погружаться в специально созданную виртуальную среду, что делает этот метод высокоэффективным для восстановления психического и эмоционального здоровья", – добавила Анна Олейник.

Курс будет включать в себя теоретическую и практическую часть, на котором участники ознакомятся с мировыми тенденциями применения VR в медицине и результатами исследования эффективности экспозиционной терапии во время войны. Современные научные достижения в области нейротерапии и виртуальной реальности позволяют достичь высоких результатов в лечении ПТСР, сокращая время терапии и улучшая ее качество, что чрезвычайно важно, учитывая большое количество людей, нуждающихся в помощи.

Формат обучения: лекции, практические занятия, супервизии.

Целевая аудитория: психотерапевты, клинические психологи, медицинские психологи, психиатры.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +38(068) 496 99 43.