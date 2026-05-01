В Киеве на железнодорожном вокзале открыли выставку о работе нефтегазовиков зимой. Фото

В Киеве 1 мая открыли фотовыставку "Зима закончилась, огонь с нами до сих пор". Она посвящена 100-тысячному коллективу Нафтогаза и всем украинским газовикам, тепловикам и нефтяникам, благодаря которым удалось пройти тяжелый отопительный сезон 2025–2026. Экспозиция через личные истории нефтегазовиков показывает, как в условиях постоянных вражеских обстрелов обеспечивались тепло, газ и топливо в стране.

Выставка продлится до 17 мая. О ней рассказали в Нафтогазе.

Как отметил глава Группы Нафтогаз Сергей Корецкий во время открытия выставки, прошлый отопительный сезон стал самым сложным в истории страны из-за системных атак на нефтегазовую и энергетическую инфраструктуру в холодное время года.

"Мы прошли самую тяжелую зиму в истории Украины, но атаки не останавливаются. Только за первые четыре месяца 2026 года – 96 обстрелов наших объектов. За каждой такой цифрой — повреждения, остановки и необходимость восстанавливать. И именно поэтому подготовку к следующей зиме мы начали сразу после завершения этого отопительного сезона", – сказал Сергей Корецкий.

Отопительный сезон, который длился 151 день, сопровождался ударами по всем ключевым направлениям работы Группы Нафтогаз – от добычи и транспортировки газа и нефти до теплоэнергетики и сети АЗК Укрнафта.

За этот период вражеские войска совершили 129 атак на инфраструктуру, они били по трубопроводам, добыче газа, подземным хранилищам, системам отопления. Российские террористы уничтожали не только инфраструктуру, они убивали работников отрасли.

В Нафтогазе отметили, что с начала полномасштабной войны погибли 320 работников Группы, из них 19 – в 2026 году.

Фотовыставка "Зима закончилась, огонь с нами до сих пор" показывает, какой ценой обеспечивалось тепло и газ в домах украинцев.

"Это был масштабный проект, который объединил страну – от Покровска до Стрыя, от Херсона до Черниговщины. На каждом из этих объектов работают люди, которые ежедневно рискуют, чтобы система работала и каждый дом был с газом и теплом", – отметил автор работ, фотожурналист Сергей Коровайный.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль назвал прошедшую зиму самой сложной за всю историю независимости. По его словам, за период с октября 2025 года РФ нанесла повреждения более чем 9 ГВт генерационных мощностей в Украине.

СБУ официально квалифицировала массированные удары России по энергетической инфраструктуре Украины этой зимой как преступления против человечности. По данным спецслужбы, атаки имели системный и целенаправленный характер и направлены на создание условий, несовместимых с жизнью гражданского населения.

