В Киеве команда 'Helper Украина' устроила праздник ко Дню Николая для 100 детей из Запорожья

Ко Дню святого Николая команда "Helper Украина" во главе с основателем Даниилом Щербаковым организовала масштабный праздник для 100 детей из Запорожья и Запорожской области. Это дети, чьи родители, к сожалению, погибли, служат в Вооруженных силах Украины, а также дети, которые потеряли дома из-за войны.

Видео дня

Особым моментом дня стало то, что каждый мальчик и каждая девочка получили из рук Даниила Щербакова символические желто-голубые шапки. Этот простой, но искренний жест не только объединил детей в яркую команду, но и подчеркнул их принадлежность к Украине и к большим добрым делам, которые вместе делаются для них. Для многих это стало символом тепла, поддержки и того, что о них помнят.

Путь к этому дню начался еще в 6 утра, когда волонтеры встретили детей на перроне киевского железнодорожного вокзала. Для организации прибытия, безопасности и передвижения группы критически важной стала поддержка главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, который поручил обеспечить трансфер детей в Киев. В свою очередь, председатель Киевской ОВА Николай Калашник организовал сопровождение полиции и комфортные автобусы, благодаря чему дети беспрепятственно добрались до мест праздничной программы.

Экскурсия по Киеву и день развлечений в Respublika Park и НЕОПОЛИС

После короткой экскурсии по столице детей ждал большой день эмоций в торгово-развлекательном центре Respublika Park и в развлекательном парке NEOPOLIS.

Команда "Helper Украина" вместе с партнерами позаботилась о полноценном питании: завтраке, обеде и ужине, чтобы каждый ребенок чувствовал себя комфортно и защищенно.

Одним из самых ожидаемых моментов стала поездка на аттракционах НЕОПОЛИС – дети смеялись, восклицали, фотографировались и искренне наслаждались праздником, которым так давно не жили.

Подарки, мультфильм и неожиданный сюрприз

Партнеры "Helper Украина" подготовили для детей подарки – каждый получил частичку тепла, внимания и веры в то, что о них помнят.

В кинотеатре Multiplex дети посмотрели мультфильм, а во время мероприятия с ними общался и фотографировался телеведущий Юрий Горбунов, что стало для многих из них настоящим чудом.

Сюрпризом праздника стало выступление любимой группы Drevo. Дети пели вместе с артистами, танцевали, смеялись и держались за руки. Это была атмосфера единства, радости и света, которую они запомнят надолго.

Отличие для Respublika Park

Во время торжественной части Даниил Щербаков вручил почетную награду "Helper Украина" торгово-развлекательному центру Respublika Park за многолетнюю поддержку социальных инициатив и помощь в проведении этого праздника.

Возвращение домой и эмоции, которые трудно сдержать

Вечером дети отправились обратно в Запорожье. На вокзале, прощаясь, многие не сдерживали слез – настолько теплым и важным стал этот день.

Команда "Helper Украина" отмечает: эти дети пережили слишком много потерь, но не утратили главного – веры, надежды и любви к Украине.

И этот день в Киеве стал напоминанием, что добро имеет силу лечить сердца.