От мороза до +19: Гидрометцентр удивил прогнозом на ближайшие дни

В Украину идет существенное, мощное потепление, но сначала украинцам придется пережить два почти "зимних" дня со снегом, ночными заморозками и сильными порывами ветра. Однако, уже с субботы погода в Украине претерпевает кардинальные изменения. Зимние проявления пойдут, а воздух в отдельных регионах будет прогреваться до +19 градусов. Синоптики также выражают осторожную надежду на то, что погода на Пасху, 20 апреля, также будет теплой.

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Более подробной информацией об изменениях погоды в Украине, которые ожидаются в ближайшую неделю, в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделилась синоптикиня Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Перед наступлением настоящей весны Украину накроет снег

"Мы ожидаем существенное потепление, но впереди у нас еще прохождение атмосферного фронта с мокрым снегом – в четверг и пятницу. 10-11 апреля погоду в Украине будет определять атмосферный фронт, который пришел к нам из Балтии. Он обусловит преимущественно облачную погоду с мокрым снегом", – предупредила синоптик. В большинстве областей ожидается мокрый снег и дождь.

В течение этих двух дней в Украине еще сохранятся ночные заморозки на уровне 0…-5 градусов. Дневные температуры также не будут слишком высокими, до +1… +7 градусов. В Карпатах ожидается снег и метель при температуре -2… -9 градусов.

Синоптики также предупреждают о порывах ветра до 15-20 метров в секунду на юге, на западе, в Житомирской, Винницкой областях. И это тоже связано с прохождением атмосферных фронтов, пояснила Наталья Птуха.

В субботу погода в Украине сменится на весеннюю

12 апреля, в субботу, в Украине начнется перестройка синоптических процессов. "Воздушные потоки сменятся юго-западными, поэтому в субботу на юге, востоке страны, ночью в западных областях еще может быть небольшой мокрый снег, днем кое-где с дождем, а на остальной территории уже без существенных осадков", – рассказала синоптик.

Подобная погода будет и в воскресенье, 13 апреля, преимущественно без осадков и с повышением температуры. Этой ночью синоптики ожидают во многих регионах, кроме западных, ночные заморозки до -5 градусов, днем воздух будет прогреваться до +7…+13 градусов. На западе ночью будет до +6 градусов, хотя на поверхности почвы возможны заморозки. Днем воздух будет прогреваться до +12…+17 градусов.

В понедельник, 14 апреля, ночная температура будет достигать отметки +7 градусов в большинстве регионов. В западных регионах возможны "остаточные процессы" в виде небольших заморозков на почве. Днем ожидается +11…+17 градусов, на западе до +20 градусов.

Что будет дальше? Какой может быть погода на Пасху?

По расчетам на сегодняшний день, после 14 апреля погода в Украине должна быть преимущественно спокойной. По меньшей мере, до конца рабочей недели синоптики не прогнозируют поступление в страну атмосферных фронтов. Температурные показатели могут находиться в пределах показателей понедельника.

В то же время синоптик не стала озвучивать прогноз погоды на Пасху, поскольку за это время погода в Украине может претерпеть значительные изменения. Вместе с тем она предположила, что "будет сохраняться положительная тенденция". "По предварительным расчетам, не должно быть каких-либо резких перепадов, но позже будем уточнять", – отметила Наталья Птуха.

Прогноз погоды в Украине на каждый день для всех регионов

Украинский гидрометцентр обнародовал подробные погодные карты для всех регионов Украины до понедельника, 14 апреля, включительно. Согласно им, погода в Украине в ближайшие дни существенно изменится.

Так, в пятницу, 11 апреля, на большей части территории Украины ожидается мокрый снег и ночные заморозки. Низкая вероятность осадков прогнозируется только для северных и центральных регионов. Ночные температуры будут колебаться от –1 до –3 градусов практически везде. Несколько более высокие значения возможны на востоке и юге страны, ниже – в центре. Днем на большей части территории воздух будет прогреваться до +5…+7 градусов, на крайнем востоке до +11 градусов.

В субботу, 12 апреля, погодная ситуация в Украине коренным образом изменится. Снег прекратится, а температурные показатели значительно повысятся. В этот день ночные заморозки уже не ожидаются на западе и востоке страны. В остальных регионах будут сохраняться небольшие минусовые значения. Днем воздух прогреется до +8…+12 градусов.

В воскресенье, 13 апреля, синоптики прогнозируют еще большее повышение температуры. Ночные заморозки до -3 градусов сохранятся на севере, юго-востоке, востоке и в центре. В то же время днем столбик термометра повысится до +12…+16 градусов. Теплее всего в этот день будет на западе и востоке страны.

В понедельник, 14 апреля, в Украине ожидается еще один теплый день. Ночные заморозки до -3 градусов останутся только в отдельных северо-восточных регионах и на юге. На остальной территории ночью ожидается +3…+5 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +15… +19 градусов, самые высокие показатели ожидаются на западе и востоке Украины.