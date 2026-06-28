В Каменце-Подольском установили памятник полковнику армии УНР. Фото

28 июня в Каменце-Подольском состоялось торжественное открытие памятника Петру Болбочану, полковнику Армии Украинской Народной Республики. В 1918 году бойцы УНР под его командованием за несколько дней вошли в Крым и выбили большевиков.

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О том, что в городе появился новый памятник, сообщил мэр Каменца-Подольского Михаил Поситко. На своей странице в Facebook он поделился фотографиями этого события.

Мэр отметил, что открытие состоялось в День Конституции Украины. "Для нашего города эта дата имеет особое значение: более века назад Каменец был местом, где зарождалась украинская государственность. И сегодня мы вновь говорим о праве Украины быть свободной – уже во время новой войны", – написал он.

Болбочан был среди тех, кто боролся за украинскую армию, государство и ответственность перед ним.

Поситко заявил, что имя этого деятеля "возвращается в пространство города не ради красивых слов, а ради памяти и честного диалога с будущими поколениями".

"Памятники создают мастера. Но память хранят люди. Каменец помнит", – подытожил мэр.

Кто такой Петр Болбочан

Он родился на Буковине в небогатой семье, проучился два года в Кишиневской духовной семинарии, но позже резко изменил свой жизненный путь и 6 августа 1905 года поступил в Чугуевское пехотное юнкерское училище.

Накануне Первой мировой войны был назначен полковым адъютантом, участвовал в боевых действиях, занимался формированием двух запасных полков и маршевых рот, некоторое время исполнял обязанности начальника пулеметной команды и на правах батальонного командира курировал все пулеметные команды полка. Болбочан был ранен. Всего он принял участие в 37 боевых операциях и был награжден четырьмя орденами.

После падения самодержавия в России Болбочан поддержал Центральную Раду и взялся за организацию украинских воинских частей. Впоследствии вместе со своими солдатами он сыграл важную роль в подавлении большевистского мятежа на "Арсенале", а также в обороне, а затем и освобождении Киева и избавлении от большевиков Левобережья и Юго-Восточной Украины.

К тому времени "запорожцы" Петра Болбочана, которые превратились в Отдельный запорожский корпус, стали одним из самых боеспособных соединений Армии УНР. Именно им в апреле 1918 года пришлось сыграть ключевую роль в освобождении Крыма от большевиков.

В начале 1919 года под натиском большевиков Болбочан практически без боя сдал все Левобережье и отступил из Харькова аж до Полтавы. За это полковника отстранили от командования Запорожским корпусом и обвинили в государственной измене.

Болбочана расстреляли 28 июня 1919 года на станции Балин на Хмельнитчине.

Как писал OBOZ.UA, 28 июня пПрезидент Владимир Зеленский объявил о планах возведения памятника гетману Запорожского войска Ивану Мазепе. Монумент могут установить в Киеве на бульваре Тараса Шевченко на месте ранее демонтированного памятника Владимиру Ленину.

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