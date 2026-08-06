В Каменском появились новые трамваи: "Метинвест" помог обновить трамвайный парк

При поддержке Группы "Метинвест" в Каменском началось обновление парка общественного электротранспорта. Компания выделила более 50 млн грн на софинансирование закупки 17 новых трамвайных вагонов.

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Первый новый трамвай уже прибыл в Каменское и в ближайшее время начнет перевозить пассажиров по маршруту №1. До конца текущего года город должен получить еще шесть вагонов, а в следующем году – еще одиннадцать.

Новые трамваи будут курсировать на всех четырёх городских маршрутах. Помимо "Каметстали" (входит в Группу "Метинвест"), закупку вагонов финансируют Европейский инвестиционный банк и городской бюджет.

"Учитывая, что ежедневно на городские линии выходит 20 трамваев, проект позволит нам уже к 2027 году модернизировать подвижной состав почти на 85%. Этот вид транспорта является основным и экологичным для нашего промышленного города. Ежегодно мы перевозим около 10 миллионов пассажиров, 70% из которых – льготники. Поэтому вывод на линии новых инклюзивных вагонов имеет чрезвычайно важное социальное значение для всего сообщества", – отметил мэр Каменского Андрей Белоусов.

Новые вагоны являются энергоэффективными и низкопольными. Они оснащены системами кондиционирования, камерами видеонаблюдения и откидными пандусами, что должно повысить комфорт и доступность общественного транспорта, в частности для людей с инвалидностью и других маломобильных групп.

"Преимущество этого трамвая – откидной пандус у вторых дверей, который делает его доступным для маломобильных пассажиров. Салон оборудован ремнями безопасности. И в целом вагон имеет самый высокий уровень безопасности", – рассказала начальница отдела эксплуатации коммунального предприятия "Транспорт" Ольга Афанасьева.

Этот вагон стал первым новым трамваем, который Каменское получило за последние два года. Его изготовила украинская компания "Татра-Юг". Реализация проекта была приостановлена после российского ракетного удара по предприятию, однако производитель возобновил работу и вернулся к выполнению заказов.

Таким образом, проект направлен не только на модернизацию городской транспортной инфраструктуры, но и на поддержку украинского промышленного производства, которое продолжает работать в условиях полномасштабной войны.

"Каменское – родной город для тысяч работников "Каметстали" и их семей. Поэтому мы рады быть частью проекта обновления городского электротранспорта. "Метинвест" уже выделил на этот проект более 50 млн грн. Это наш вклад в комфорт жителей и развитие Каменского. Даже во время войны мы продолжаем работать, поддерживать общины и инвестировать в будущее. Ведь сильные громады – это сильная Украина", – сказал генеральный директор "Каметстали" Александр Третьяков.

"Метинвест" реализует подобные проекты для общины в рамках Меморандума о сотрудничестве с Каменским городским советом. В 2025 году компания инвестировала 70 млн грн в развитие социальной инфраструктуры города.

В частности, средства были направлены на реконструкцию больниц № 9 и № 7, больницы скорой медицинской помощи и центра первичной медико-санитарной помощи № 3.