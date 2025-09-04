В Калуше во время российской атаки в укрытии роддома родились двое детей. Фото

Украинские дети – невероятно смелые от самых пеленок, ведь они даже рождаются под бомбами и пулями российских нелюдей. Именно так в ночь на среду, 3 сентября, во время российской атаки в роддоме центральной районной больницы Калуша на Ивано-Франковщине в укрытии родилось двое малышей – мальчик и девочка.

Видео дня

Об этом сообщили в Калушском горсовете. Мэрия также опубликовала фото смелых деток и не менее смелых их мам.

Во время ночного обстрела роддом работал в экстренном режиме. Всех рожениц и беременных на пять часов перевели в укрытие.

"Организация перевода мам с только что родившимися детьми, женщин, которые рожают, тех, которые находятся в стационаре с осложненной беременностью и тех мам, которым проведено кесарево сечение, в бомбоубежище на 5 часов – это уже большой труд. Поддержка, наблюдение и еще проведение двух родов в условиях бомбоубежища — это большой профессионализм!" – отметила заведующая роддома Калушской ЦРБ Леся Григорив.

В укрытии роддома за время атаки на город родились девочка Вероника (3330 г, 50 см) и мальчик Давид (3470 г, 50 см).

И дети, и матери – здоровы и хорошо себя чувствуют, говорят медики.

"Большое спасибо мамам за их мужество:

Матрофайло Яну и Дмитрия из села Голинь – с рождением девочки Вероники 3330 г 50 см

Дранчук Ирину и Николая из Калуша – с рождением мальчика Давида 3470 г 50 см.

Дети и мамы здоровы", – сообщили в горсовете Калуша.

Что предшествовало

В ночь на 3 сентября и под утро российские террористы в очередной раз запустили сотни дронов-камикадзе и ракеты по Украине. В Киеве, западных областях Украины, на Волыни, Хмельнитчине и в других регионах раздавались взрывы.

В частности, оккупационная армия РФ нанесла комбинированный удар по Ивано-Франковской области. Путинские войска атаковали регион крылатыми ракетами и дронами-камикадзе. Целью вражеской атаки стал объект инфраструктуры, возник масштабный пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 3 сентября российские оккупанты нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по Украине. Силами противовоздушной обороны было уничтожено 451 цель: : 430 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов; 14 крылатых ракет Калибр; 7 крылатых ракет Х-101. Зафиксировано попадание 3 ракет и 69 ударных БпЛА на 14 локациях, падение сбитых (обломки) на 14 локациях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!