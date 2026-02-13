В Израиле отменили выступление российского космонавта, который является доверенным лицом Путина: ранее 'засветился' в Мелитополе

В Израиле отменили мероприятие с участием российского космонавта Федора Юрчихина в планетарии города Нетания. Этот россиянин был доверенным лицом российского диктатора Владимира Путина и посещал временно оккупированный Россией Мелитополь в Запорожье.

Мероприятие отменено по запросу посла Украины Евгения Корнийчука и после громких протестов со стороны представителей украинской общины в Израиле. Об этом сообщили в Посольстве Украины в Израиле.

Что известно

Мероприятие с участием российского космонавта Юрчихина планировали провести в планетарии города Натания. Этот россиянин позиционирует себя как доверенное лицо президента РФ и посещал оккупированный Россией Мелитополь.

"Посольство приняло меры с целью отмены выступления пропагандиста. В частности, Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук обратился с письмом к новоизбранному мэру Нетании Ави Саламе", – говорится в сообщении украинского дипломатического ведомства.

Украинский дипломат"поздравил господина Саламу с избранием на должность и подтвердил готовность максимально способствовать конструктивному сотрудничеству между украинскими городами и муниципалитетом Нетании".

"Евгений Корнийчук также привлек внимание мэра к тому факту, что посещение временно оккупированных территорий без согласования с украинской стороной является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности нашего государства. В связи с этим Посольство призвало мэрию пересмотреть целесообразность проведения такого мероприятия", – отметили в посольстве.

Запланированное мероприятие вызвало также волну возмущения среди членов украинской общины .

"Активисты организации Israeli Friends of Ukraine инициировали адвокационную кампанию, призывая муниципалитет Нетании не предоставлять площадку для пропаганды страны-агрессора... По имеющейся информации, выступление Федора Юрчихина было отменено. Посольство искренне благодарно проукраинской общине Израиля и в частности Israeli Friends of Ukraine за огромную работу. Посольство внимательно будет следить за ситуацией, чтобы убедиться, что мероприятие действительно не состоится", – отметили в дипучреждении.

В посольстве также напомнили, что Нетания является городом-побратимом украинского города Днепр. В этом году летом состоятся дни Днепра в Нетании, в которых община примет активное участие.

Ранее OBOZ.UA писал, что посольство в Израиле и местные активисты собрали почти 200 тыс. шекелей на генераторы для Украины. Эта сумма эквивалентна примерно 2 млн 790 тысяч грн. Оборудование уже доставили в Киев.

