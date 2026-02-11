'Дух солидарности не сломить': посольство в Израиле и местные активисты собрали почти 200 тыс. шекелей на генераторы для Украины

В Израиле собрали почти 200 тысяч шекелей (более 2 млн 790 тысяч грн) на генераторы для Украины. Инициировали сбор средств Посольство Украины и организация "Друзья Украины Израиля".

Об этом сообщило Посольство Украины в Израиле. В дипломатическом ведомстве отметили, что оборудование уже доставлено в Киев.

Как отметили в посольстве, инициаторы сбора ставили себе цель 100 тысяч шекелей, однако сбор получил большую поддержку.

"Дух солидарности не сломить! Мы невероятно тронуты огромной поддержкой совместной инициативы по сбору средств Посольства Украины и Израильских друзей Украины. То, что начиналось с цели в 100 000 шекелей, сейчас стремительно приближается к отметке в 200 000 шекелей", – говорится в сообщении.

Средства собирают на генераторы для Киева, Херсона и Одессы.

"Всего за 19 дней: 100 275 шекелей собрано для Киева и 83 860 шекелей собрано для Одессы и Херсона", – сообщили в посольстве.

За эти средства уже закуплено и доставлено в Киев жизненно важное оборудование в центр "Счастливое детство", который занимается сиротами и детьми с инвалидностью.

"После недавних ракетных обстрелов центр остался без отопления, а детей эвакуировали в тесное временное помещение. Благодаря вашей поддержке были установлены инверторы, необходимые для перезапуска системы отопления в бомбоубежище. Теперь эти дети могут сосредоточиться на учебе и своих мечтах, а не только на том, как пережить холод", – отметили в посольстве.

Также в Украину перечислили 108 000 шекелей, на которые уже приобретены три мощных генератора и аккумуляторы большой емкости.