В июне открылись три новых «Центра Гончаренко»

Сеть "Центров Гончаренко" продолжает расширяться по всей Украине: в июне инициатива народного депутата Алексея Гончаренко открыла сразу три новых образовательно-культурных пространства в разных регионах страны. Новые хабы появились в Одесской, Тернопольской и Винницкой областях.

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Первым в июне заработал "Гончаренко-центр" в Черноморске. Пространство открыли 14 июня по адресу ул. Шевченко, 7а. А уже 19 июня сеть открыла ещё два новых пространства – в Кременце в Тернопольской области (по адресу ул. Шевченко, 19-Б) и уже второй хаб в Виннице – в районе Вишенка (проспект Юности, 18, ТРЦ Small).

Все три центра работают по классической для сети модели: бесплатные языковые курсы для детей и взрослых, подготовка к экзамену по правилам дорожного движения, финансовая грамотность, образовательные лекции, творческие мастер-классы, встречи с экспертами и культурные мероприятия.

"Мы хотим, чтобы качественное образование было доступно независимо от того, где живет человек. Именно поэтому открываем новые центры не только в крупных городах, но и в общинах по всей стране. Для нас важно, чтобы у каждого была возможность бесплатно учиться, приобретать новые навыки и развиваться", – отметил основатель сети, народный депутат Алексей Гончаренко.

Планы сети на ближайшие годы остаются амбициозными. Во время масштабного празднования пятилетия центров "Гончаренко" зимой этого года он заявил, что к 2030 году в Украине должны работать уже 200 центров сети.

По информации источников, знакомых с планами развития проекта, команда уже работает над открытием нескольких новых центров в июле. По нашим данным, именно в Полтавской области планируется открыть юбилейный 50-й центр Гончаренко.

Кроме того, сеть в ближайшее время планирует усилить присутствие в крупных областных центрах, где спрос на образовательные услуги продолжает расти. Параллельно ведется работа над запуском центров в тех немногих регионах, где центров Гончаренко пока нет.

Напомним, сеть "Гончаренко-центров" является крупнейшей сетью бесплатных образовательно-культурных пространств в Украине. За 5 лет работы проект преодолел отметку в 3 млн посетителей и 180 тысяч мероприятий.