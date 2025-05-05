В Ирпене завершен масштабный ремонт поликлиники, профинансированный компанией SOCAR

Завершился второй этап ремонтно-строительных работ Ирпенской консультативно-диагностической поликлиники для взрослых. Благодаря проведенным работам, заведение стало не только более комфортным для пациентов, но и более безопасным.

Видео дня

В рамках второго этапа ремонта, который длился с ноября 2024 по март 2025 года, было:

– Установлено ​​современную систему автоматической противопожарной сигнализации, которой раньше в поликлинике не было.

– Восстановлено ​​и модернизировано систему приточно-вытяжной вентиляции в кабинетах.

– Капитально отремонтировано подвальные помещения, которые будут теперь служить надежным укрытием для людей во время чрезвычайных ситуаций.

Особое внимание было уделено обустройству укрытия. Здесь проведены перепланировки, созданы зоны для пребывания людей, вспомогательные помещения и санузлы. Зона для пребывания людей разделена на 5 локаций, две из которых изолированы и могут использоваться в качестве медицинских кабинетов.

Укрытие оборудовано современными санузлами, душевой комнатой с горячей водой, а также необходимыми вспомогательными помещениями. Произведена полная замена электропроводки, установлены LED-освещение и автономная вентиляция. Для удобства людей с особыми потребностями обустроен двухъярусный пандус и широкий вход.

Напомним, что во время первого этапа восстановления были проведены капитальный ремонт и утепление фасадов и кровли, замена окон и ремонт входных групп.

"Наша компания всегда стремится поддерживать важные социальные инициативы, особенно в столь сложное время. Ремонт ирпенской поликлиники – это наш вклад в улучшение медицинской инфраструктуры города, безопасность и комфорт его жителей. Мы гордимся тем, что смогли обеспечить современное укрытие и улучшить условия получения медицинской помощи. Верим, что эти изменения помогут сохранить здоровье и жизнь людей", – отмечает Елена Осипчук, PR-директор SOCAR в Украине.

"От имени медицинского сообщества Ирпенской общины хочу поблагодарить посольство Азербайджана в Украине, компанию SOCAR, за созданные безопасные условия для работников учреждения и пациентов. В условиях войны безопасность – это приоритет и теперь мы имеем соответствующие возможности в нашем заведении, которые также будут доступны и для жителей общины. Данное структурное подразделение подверглось прямой атаке во время боевых действий с российскими оккупантами в 2022 году, раненное, но непокоренное, продолжило работу после выбивания врага из Киевщины, а на сегодняшний день, восстановленное и безопасное, продолжит нести вклад для восстановления здоровья жителей. Спасибо народу Азербайджана за поддержку Города-Героя Ирпеня", – говорит Антон Довгопол, главный врач Ирпенской консультативно-диагностической поликлиники для взрослых.