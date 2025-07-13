В Харькове ураган сорвал крышу склада издательства Vivat: доставка книг может задерживаться. Фото

Мощный ураган, прошедший по Харькову ночью, сорвал часть крыши на складе издательства Vivat. Из-за этого многие книги оказались под водой, и сейчас идет оценка ущерба. Также украинцев предупредили о задержке отправлений заказов, а партнеров – о задержке новинок.

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Точный объем потерь станет известен только после полной инвентаризации, сообщила сов ладелица и генеральный директор издательства Юлия Орлова. По ее словам, нужно проверить книги на всех уровнях стеллажей и спасти все, что еще возможно высушить.

"А жизнь все испытывает нас на жизнестойкость. Вчера ночью мощный ураган прошел по Харькову и сорвал часть крыши нашего склада Vivat. Немало книг затоплено; реальный объем ущерба сможем назвать только после инвентаризации – еще надо снять книги с верхних стеллажей, проверить нижние и высушить все, что можем спасти", – отметила Орлова, добавив, что по этим причинам отправки интернет-заказов и партий новинок к партнерам задержатся.

Гендиректор призвала с пониманием отнестись к ситуации, к тому, что посылка прибудет позже, чем обычно. По ее словам, издательству нужно дополнительное время, а сотрудники Vivat на связи и оперативно предоставляют информацию.

Орлова также выразила отдельную благодарность читателям, которые все равно выбирают украинскую книгу, поддерживая авторов, издателей и магазины, несмотря на то, что реальность ежедневно испытывает.

"Это вдохновляет не опускать рук даже под сорванной крышей (во всех смыслах этой фразы). Бл*ха, ну чего же тот ураган не прошел хоть на 40 км выше у наших соседей?" – написала она.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате террористической атаки РФ в Киеве 4 июля был поврежден склад книжного издательства и интернет-магазина "Наш Формат". Пострадала часть продукции, из-за чего издательство также вынужденно приостановило отправку заказов клиентам, которую впоследствии восстановили.

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