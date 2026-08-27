В Харькове пенсионерка избила женщину, которая срывала и топтала цветы на клумбе: дело дошло до суда

В Харькове пенсионерка избила женщину, которая, по её словам, в течение некоторого времени срывала и топтала цветы на клумбе у подъезда. Суд признал её виновной в причинении лёгких телесных повреждений, назначил штраф в размере 850 гривен и обязал выплатить потерпевшей пять тысяч гривен компенсации морального вреда.

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Инцидент произошел 22 марта 2026 года возле одного из подъездов жилого дома. Об этом говорится в приговоре Киевского районного суда Харькова, вынесенном 19 августа.

Согласно материалам дела, около 09:00 между женщинами возник конфликт. Во время ссоры пенсионерка схватила потерпевшую за руку, после чего несколько раз ударила её ногой и толкнула к бордюру.

В результате женщина споткнулась и упала, ударившись спиной и бедром о ограждение. Суд установил, что потерпевшая получила легкие телесные повреждения.

Пенсионерка объяснила свои агрессивные действия

В суде обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Она также попросила прощения у потерпевшей.

По словам пенсионерки, конфликт возник из-за того, что женщина якобы в течение некоторого времени срывала и топтала цветы на клумбе у подъезда. В то же время сама потерпевшая опровергла эти обвинения и заявила, что не повреждала цветы.

Потерпевшая также рассказала, что после инцидента испытывала боль в руках, ногах и позвоночнике и у неё был синяк на ноге. Кроме того, она испытывала страх и волнение из-за конфликта.

Суд назначил штраф и компенсацию

Потерпевшая требовала компенсировать ей 100 тысяч гривен морального ущерба. В то же время обвиняемая соглашалась выплатить три тысячи гривен, считая эту сумму достаточной компенсацией.

Суд признал пенсионерку виновной в нанесении легких телесных повреждений и назначил ей штраф в размере 850 гривен. Гражданский иск потерпевшей удовлетворили частично — осужденная должна выплатить пять тысяч гривен компенсации морального вреда.

Приговор еще может быть обжалован в апелляционном суде.

Напомним, в Полтаве судили пенсионерку, которая заказала нападение на своего соседа из-за конфликта вокруг кормления птиц. По данным следствия, женщина предложила 500 долларов за расправу над мужчиной, а суд назначил ей наказание в виде шести лет и восьми месяцев лишения свободы.

Как писал OBOZ.UA, в Киеве двое мужчин жестоко избили 39-летнего соседа из-за якобы громкой музыки. Пострадавшему нанесли многочисленные удары, в результате чего он получил тяжкие телесные повреждения. За содеянное нападавшим может грозить до 10 лет лишения свободы.

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