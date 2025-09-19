В Харькове несовершеннолетний сын чиновницы совершил аварию: дорогая Audі Q5 не внесена в декларацию

В центре Харькова 14-летний сын чиновницы из Госпродпотребслужбы совершил ДТП на Audі Q5, которой нет в декларации мамы за 2024 год. Также стало известно, что подросток уже не раз хвастался скоростной ездой в социальных сетях. Это уже не первый случай в Украине, когда несовершеннолетние садятся за руль и совершают аварии.

Младший сын чиновницы попал в ДТП

Все чаще в Украине аварии совершают несовершеннолетние водители, которым запрещено садиться за руль автомобиля, поскольку у них нет водительского удостоверения.

Так, 16 сентября в центре Харькова на мосту аварию совершил 14-летний подросток, сын чиновницы, который ехал за рулем Audі. Он врезался в другой автомобиль и выскочил на трамвайные пути.

По счастью, в аварии никто не пострадал. Однако выяснилось, что подросток Яков К. уже не первый раз гоняет за рулем автомобиля. В TikTok сохранились видео его поездок по городу с превышением скорости.

По заявлению полиции, в тот день 14-летний парень без ведома родителей взял ключи от машины и поехал кататься.

Резонанс вызвало и то, что подросток оказался сыном чиновницы, у которой в декларации отсутствует та самая Audі Q5. Елена Кульбашная работает заместителем начальника Управления государственного надзора за соблюдением законодательства Госпродпотребслужбы Харьковской области.

В ее финансовом документе за 2024 год числятся только автомобиль Nissan Juke 2012 года выпуска и старенький мотоцикл Yamaha 2009 года. Супруг Кульбашной, Денис Кульбашный, является ФЛП, основной вид деятельности – изготовление изделий из бетона.

Пара Елена и Денис Кульбашные разведены и судятся за раздел имущества и алименты еще с 2017 года. Кульбашная получает от супруга алименты, а вот данные о его доходах в документе, естественно, отсутствуют.

Есть только данные о недвижимости семьи – четыре квартиры, два жилых дома, два земельных участка.

Старший сын гоняет на дорогих мотоциклах

К слову, старший сын чиновницы Ярослав тоже увлекается гонками, только на мотоциклах. Причем давно. Еще в 2023 году он сообщил, что попал в аварию с военными, но никто полицию не вызывал. Поскольку старший Кульбашный ездит без прав, на тот момент ему было 16 лет.

Конечно, ездит он не на старенькой Yamaha, указанной в маминой декларации. 24 июня прошлого года 17-летний Ярослав сообщил, что уже три месяца как владеет мотоциклом Honda, и опубликовал фото. А 8 декабря прошлого года, в день своего совершеннолетия, он написал у себя на страничке: "Официально ухЫлянт".

Позже он сообщил, что купил Honda за 14 500 долларов. Но летом этого года этот мотоцикл он продал и приобрел новый мотоцикл BMW за 35 тысяч долларов. Говорит, что якобы всю жизнь копил деньги, мол, такого мотоцикла в Харькове ни у кого нет.

И тоже показал, как он гоняет на BMW по улицам города со скоростью 170-190 км в час. Старший брат похвастал мотоциклом перед младшим Яковом, который был в восторге от покупки брата.

Старший сын учится в Харьковском авиационном институте. Родители судятся с 2017 года. Они уже разведены, делят имущество, мама-чиновница требует с бывшего мужа алименты на содержание совершеннолетнего сына Ярослава.

Отец Денис Кульбашный в суде сообщил, что работает простым охранником в фирме, получает минимальную зарплату. Ранее, судя по всему, он был ФЛП, изготовлял бетонные конструкции. Сейчас деятельность предприятия остановлена.

Мама несовершеннолетнего гонщика может получить срок

Полиция составила протокол на мать юного гонщина по ч. 3 ст. 184 Кодекса Украины об административных нарушениях – неисполнение обязанностей по воспитанию детей, которое привело к совершению неполнолетним в возрасте от 14 до 16 лет правонарушения.

А также внесла в ЕРДР ведомости по ст. 166 УК Украины – злостное неисполнение обязанностей по уходу за детьми. Виновным грозит от 2 до 5 лет ограничения свободы или лишение свободы на тот же срок.

Надо отметить, что в Харькове суд присудил Николаю Харьковскому, который в 16 лет совершил смертельное ДТП, восемь лет лишения свободы. Из них два года дали за предыдущее преступление.

Харьковский находился на испытательном сроке после того, как стрелял в магазине и ранил женщину. И в это время он без прав сел за руль Infiniti, выехал на красный свет на перекресток и столкнулся с Lanos. Водитель погиб.