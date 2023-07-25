В Харькове лис во время войны поселился у многоэтажки: его подкармливают курятиной и сосисками. Видео

В Харькове лис во время войны поселился у многоэтажки. Местные жители кормят его курицей и сосисками.

Видео дня

Об этом сообщает "Суспільне". По словам местной продавщицы Ирины Евсеевой, лиса заметили еще в 2022 году, он появился в районе улицы Клочковской после российских обстрелов.

Сначала он приходил только тогда, когда на улице было темно. Но потом животное привыкло к людям и начало наведываться и днем.

Сейчас лис уже гуляет по парковой зоне и не боится людей. А прохожие стали с ним фотографироваться.

"Худенький, не такой прямо загнанный, что кажется голодным. Наш народ не боится его. Напротив, он очень интересует всех. Все довольны, все снимают его, звезда уже", – рассказала Ирина Евсеева.

Напомним, Государственная пограничная служба опубликовала видео с четырехлапым подкреплением. Щенки родились прямо на передовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники-пограничники сняли милое видео со своих позиций под городом Угледар в Донецкой области. В частности, показали украинцам полевого хомяка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!