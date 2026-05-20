В Харькове автомобиль сбил двух подростков, парень скончался на месте, девушка в больнице: все подробности. Фото и видео

В Харькове вечером 20 мая произошло смертельное ДТП: в пешеходов, которые вышли на дорогу в неустановленном месте, врезался легковой автомобиль, после чего тела отбросило на еще одну машину. В результате аварии погиб 18-летний парень, а девушку госпитализировали в больницу.

Об этом сообщил "Суспільному" директор городского департамента чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких. Момент аварии попал на видеорегистратор машины, которая в тот момент проезжала мимо, также в сети обнародовали фото с места ДТП.

Авария произошла возле метро "Армейская"

По предварительной информации, ДТП произошло около 21:30 на проспекте Героев Харькова недалеко от станции метро "Армейская".

Двое пешеходов вышли на проезжую часть в неустановленном месте. В этот момент в них врезался легковой автомобиль, после чего пострадавших отбросило на еще одну машину.

По словам Гладких, в ДТП участвовали автомобили Audi и Volkswagen, которые двигались в одном направлении.

В результате сильного удара 18-летний парень получил смертельные травмы и скончался на месте аварии. Его спутницу, молодую девушку, которая также попала под колеса автомобилей, госпитализировали.

Личность и точный возраст пострадавшей сейчас устанавливают.

До перехода было всего несколько метров

По информации городского департамента чрезвычайных ситуаций, от места аварии до подземного перехода возле станции метро "Армейская" было примерно десять метров. Почему подростки решили перейти дорогу в неустановленном месте, пока неизвестно.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины смертельного ДТП.

На месте аварии работали полицейские, медики и следственно-оперативная группа.

