В ГСЧС объяснили, почему не стоит спешить выходить из укрытий после отбоя тревоги

Уже больше трех лет подряд российская террористическая армия регулярно атакует мирные украинские города. Большинство граждан нашей страны уже знают правила безопасности во время обстрела. Однако важно также помнить об опасности даже после отбоя воздушной тревоги.

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В частности, спасатели советуют не спешить выходить из укрытий сразу после отбоя тревоги. В пресс-службе ГСЧС Украины напомнили украинцам, как действовать после обстрела.

Опасность сохраняется даже после отбоя тревоги

Украинские спасатели отмечают, что после российских атак обломки ракеты, дрона или не сдетонировавших кассетный боеприпас могут оказаться в непосредственной близости возле домов и других гражданских объектов.

Такие предметы представляют серьезную опасность, так как могут взорваться в любой момент при малейшем контакте. При выявлении опасных находок, нужно немедленно сообщить в полицию или ГСЧС.

Особое внимание к детям и домашним животным

Спасатели отмечают, что если в семье есть дети или если вы идете на прогулку с домашним питомцем, не следует выходить на улицу сразу после отбоя воздушной тревоги.

Во время прогулки нужно внимательно смотреть под ноги и желательно вообще не сходить с асфальтированных дорожек. В траве или на грунте взрывоопасные предметы заметить намного сложнее.

Также в ГСЧС советуют не отпускать детей играть на улицу сразу после отбоя тревоги. Им следует объяснить, что любой незнакомый предмет может быть опасным, поэтому касаться и переносить их не стоит.

Что касается домашних животных, то их не следует отпускать с поводка на самовыгул, ведь даже ваш ежедневный маршрут прогулки может стать опасным после российских атак.

Что делать при выявлении обломков ракет и БПЛА

При обнаружении обломков ракет и БПЛА крайне важно соблюдать правила безопасности, так как они могут быть опасны и содержать взрывчатые вещества. Немедленно сообщите о находке – звоните по номерам 101 (ГСЧС) или 102 (полиция). Это самые важные номера для таких ситуаций.

Четко сообщите место находки, опишите предмет (насколько это возможно без приближения) и сообщите, где вы будете ждать прибытия специалистов. Ни в коем случае не приближайтесь к обломкам, а лучше отойдите на максимально безопасное расстояние.

Не прикасайтесь к обломкам, не перемещайте их, не пытайтесь разобрать или забрать на память. Это может привести к взрыву и серьезным травмам, а в большинстве случаев даже к гибели.

Что предшествовало

Несколько месяцев назад украинцев предупредили об опасности из-за очередной атаки дронов на Киев. Специалисты обнаружили, что российские войска начали ставить в БПЛА кассетные боеприпасов с отсроченным взрывом. Такие предметы даже после сбития дрона могут быть разбросаны в любом уголке города.

Фактически Россия превратила дроны-камикадзе типа Shahed в средство разбрасывания смертоносных снарядов. Теперь БПЛА не только атакуют цели, но и оставляют после себя ловушки для гражданских – кассетные боеприпасы со взрывчаткой, которые могут сдетонировать в любой момент.

Напомним, накануне россияне атаковали дронами Сумы. В результате атаки погибла женщина, в городе и области перебои в подаче электроэнергии.

Также оккупанты ударили ударными БпЛА по Одессе: зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

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