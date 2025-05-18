В Генштабе отреагировали на заявление комбата 47-й ОМБр Ширшина: создана рабочая группа

В Генеральном штабе ВСУ отреагировали на заявление командира батальона 47-й отдельной механизированной бригады Александра Ширшина. После полученной информации была создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств.

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Также там пообещали проанализировать приказы и распоряжения военного управления. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Рабочая группа по всестороннему изучению обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях, была создана по распоряжению начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, будет проведена работа по изучению приказов и распоряжений, поступающих с разных уровней военного управления. В частности, приказы будут изучены на предмет целесообразности принятых решений в сложившейся боевой обстановке. По результатам проверки будут приняты решения.

Стоит отметить, что командир батальона 47-й ОМБр Александр Ширшин накануне сообщил в Facebook, что подал рапорт на увольнение. Военнослужащий отметил, что бестолковые приказы генералитета приводят только к провалам.

"Все, на что способны – выговоры, расследование, наложение взысканий. Идут все в ж*пу. "Политические" игры и оценка реального положения дел не соответствует ни действительности, ни возможностям. Заигрались", – написал военный в соцсетях.

Также командир батальона 47-й ОМБр добавил, что если в ближайшее время он будет уволен, тогда расскажет подробности о некоторых моментах, которые вызывали у него возмущение.

Напомним, на территории Курской области РФ продолжаются боевые действия в районе населенного пункта Теткино. В то же время российские войска продолжили наступательные действия в Сумской области, однако подтвержденных успехов не добились.

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