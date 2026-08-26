В ДТЭК объяснили, как интеграция Украины в энергетический рынок ЕС укрепит энергетическую безопасность Европы

Интеграция Украины в европейский энергетический рынок открывает новые возможности не только для Украины, но и для ЕС. Украина может предложить Европе новые энергетические мощности, технологии, инфраструктуру и уникальный опыт работы энергосистемы в кризисных условиях.

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Об этом говорится в колонке директора по стратегии ДТЭК Ивана Гелюха.

По его словам, Украина уже стала частью европейской энергосистемы после синхронизации с континентальной европейской сетью в 2022 году и получения "Укрэнерго" полноправного членства в ENTSO-E в конце 2023 года.

Следующим шагом должно стать углубление интеграции через развитие совместных рынков, привлечение инвестиций и совместное стратегическое планирование.

Гелюх отметил, что надёжность энергоснабжения всё меньше может рассматриваться как исключительно национальный вопрос. Украина импортирует электроэнергию из Европы в периоды дефицита, в то же время украинская энергосистема способна поддерживать соседние страны, когда они сталкиваются с ограничениями генерации.

Он добавил, что отдельным преимуществом Украины является опыт работы энергосистемы в условиях постоянного давления. За последние годы украинские энергетики приобрели практический опыт быстрой адаптации системы, локализации проблем и восстановления энергоснабжения.

В то же время для повышения гибкости энергосистемы ДТЭК развивает системы накопления энергии, цифровые сети и возобновляемую генерацию. В частности, совместно с американской компанией Fluence компания ввела в эксплуатацию шесть систем хранения энергии общей мощностью 200 МВт. Также ДТЭК строит цифровую подстанцию и продолжает строительство ветровой электростанции, мощность которой составит 500 МВт.

"Именно в этом и заключается более широкий смысл украинской энергетической интеграции: речь идет не только о вхождении Украины на европейский рынок, но и о возможности укрепить Европу решениями, которые уже сегодня внедряются в Украине", – подчеркнул Гелюх.

Ранее генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявлял, что сейчас инвестиции в Украину – это инвестиции в энергобезопасность Европы.