В Донецке воду будут давать раз в три дня: оккупанты заявили, что у них нет выхода

Оккупационная "власть" псевдореспублики "ДНР" объявила о критической ситуации с поставками воды в регионе и призвала жителей экономить и потреблять меньше. В оккупированных Донецке, Макеевке, Иловайске и других захваченных населенных пунктах Донетчины воду будут включать раз в два-три дня по несколько часов.

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Соответствующее заявление сделал "врио председателя правительства ДНР" Андрей Чертков. В своем Telegram-канале он обнародовал видеообращение, в котором пожаловался, что уровень запаса воды на захваченных Россией территориях Донетчины "упал до критической отметки".

"Сегодня складывается критическая ситуация с водоснабжением. обмелеНаши водохранилища практически ли", – заявил Чертков.

По его словам, уровень Верхнекальмиусского, Макеевского, Ольховского водохранилищ упал до критической значений.

Воды, заяви Чертков, "катастрофически не хватает" ни для работы промышленных предприятий, ни для сельского хозяйства, "но в первую очередь – ее недостаточно для регулярного и стабильного обеспечения населения".

"Ближайшие дни Донецк, Макеевка перейдут на подачу воды один раз в три дня. Харцызск, Иловайск, Зугрес – один раз в два дня. Сегодня это вынужденная мера, которая позволит более рационально использовать тот ресурс,которым мы располагаем. Пройти эту жару и постараться сделать запас для заполнения систем отопления в осенне-зимний период", – заявил чиновник оккупационного "правительства".

Другого выхода у оккупантов нет, утверждает Чертков:

"Понимаем, что это создаст дополнительные трудности, но сейчас иного выхода у нас нет. Мы принимаем все возможные меры для стабилизации положения и постараемся, если будет возможность, вернуть прежние графики подачи воды".

Чертков также пообещал подвоз воды в районы, куда она "физически не поступает или поступает в небольших количествах".

Поэтому он призвал жителей территорий, оккупированных страной-агрессором РФ, экономить воду, расходуя ее "максимально бережно".

Жители оккупированных территорий Донетчины в комментариях выразили недовольство действиями российских властей и обвинили захватчиков в хищениях бюджета.