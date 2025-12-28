В домах тепло даже в сильные морозы: как скандинавские страны экономят на отоплении

В северных странах Европы комфорт в морозы обеспечивают не мощные системы отопления, а минимизация теплопотерь дома. В Норвегии, Швеции и Финляндии уже более десяти лет применяют строительные решения, которые позволяют полу оставаться теплым даже при температуре -30 °C.

Видео дня

Как рассказывает "Радио Трек", Скандинавские страны исходят из принципа "не греть больше, а терять меньше", создавая дома, которые работают по принципу "термоса". Основное внимание при строительстве уделяют тому, чтобы тепло не уходило в грунт или наружу, и ключевую роль в этом играет правильно спроектированный пол.

Если основание дома отводит тепло в холодный грунт, эффективность любой системы отопления существенно снижается. В Норвегии под фундамент обязательно укладывают несколько слоев жесткой теплоизоляции, чаще всего из экструдированного пенополистирола, общей толщиной от 12 до 15 см, зато в Украине часто ограничиваются слоем в 5 см или вовсе отказываются от утепления.

Благодаря такому подходу теплопотери через пол сокращаются почти вдвое. Это позволяет системам водяного теплого пола работать при температуре теплоносителя 45-50 °C, а не "на пределе возможностей".

Правильно обустроенный теплый пол состоит из нескольких функциональных слоев. Речь идет об уплотненном основании из утрамбованного песка толщиной 15-20 см, черновой бетонной стяжке около 8-10 см, гидро- и теплоизоляционном слоях, нагревательном контуре с чистовой армированной стяжкой, отражающем фольгированном слое и финишном покрытии из плитки, инженерной доски или качественного ламината. Именно такая конструкция позволяет полу оставаться теплым.

Отдельной альтернативой в Финляндии и Швеции являются электрические инфракрасные пленки, которые монтируют непосредственно под напольное покрытие. Они передают тепло предметам и людям, а не воздуху. При условии качественной теплоизоляции такие системы потребляют минимум электроэнергии и способны поддерживать комфорт даже при сильных морозах.

Скандинавский опыт также может быть частично применен в Украине без полной реконструкции дома. Речь идет, в частности, об утеплении фундамента или цоколя, увеличении слоя теплоизоляции при ремонте, использовании отражающих подкладок, выборе материалов с высокой теплоемкостью и снижении температуры отопления за счет лучшего удержания тепла.

Как сообщал OBOZ.UA, порой для утепления жилья могут пригодиться самые простые средства, которые есть под рукой. Например, воздушно-пузырьковая пленка может помочь с теплоизоляцией. Даже один ее слой будет препятствовать оттоку тепла и поможет сохранить температуру в помещении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!