В Доброполье пострадавшие от удара РФ 7 марта получили помощь от Фонда Рината Ахметова

Вечером 7 марта Доброполье было атаковано вражескими ракетами и беспилотниками. Жители наиболее пострадавших в результате обстрела домов могут получить помощь от Фонда Рината Ахметова. В городе продолжается выдача продуктовых наборов для семей вынужденных переселенцев с детьми.

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"Я сама из Торецкая. Жизнь потрепала – мы были в Константиновке, потом в Дружковке. Гуманитарная помощь всегда нужна", – говорит Елена, бежавшая от войны трижды.

По мнению многодетной матери Виктории, переселенцев в городе очень много.

"Люди даже не всегда могут найти себе жилье. Цены высокие, очень тяжело вытянуть все", – делится женщина.

"Нас здесь очень хорошо приняли. И я, и мужчина потеряли работу, поэтому помощь для нас на данный момент – необходимость", – признается Ирина, беженец из Мирнограда, мама 2 детей.

Фонд передал жителям Украины более 13 миллионов продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.