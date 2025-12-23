В Днепре зацвела 'морозная роза', способная вызвать сильное отравление. Фото

В Днепре среди зимы зацвела так называемая "морозная роза" – морозник, который несмотря на декоративность является смертельно ядовитым растением. Специалисты предостерегают, что контакт или употребление этого цветка может привести к тяжелому отравлению.

Горожан призывают не срывать растение и не использовать его ни в каких "лечебных" целях. Об этом сообщают в местных Telegram-каналах.

Морозник (Helleborus) известен в народе как "снежная" или "морозная роза". Растение уникально тем, что способно цвести зимой – морозы ей не вредят из-за высокой концентрации сахаров в растительном соке. Именно поэтому морозник часто высаживают в садах и цветниках как декоративную культуру.

В то же время специалисты отмечают, что морозник является одним из самых опасных ядовитых растений. Все его части содержат мощные токсины – в частности алкалоиды гелеборин и гелебореин. Они могут вызвать тошноту, рвоту, сильный понос, головокружение, замедление пульса, потерю сознания, а в тяжелых случаях – остановку сердца и смерть.

В Украине растет несколько видов морозника. Естественным является морозник красноватый, распространенный в Карпатах и на Западном Подолье. Другие виды – черный, зеленый и кустарниковый — преимущественно "беглецы" из садов, которые одичали. Несмотря на разновидности, большинство морозников являются токсичными.

Исторически растение известно не только красотой, но и опасностью. Еще в античные времена морозник использовали как яд: по преданию, в VI веке до н.э. им отравили водопровод во время войны в Древней Греции. В древней медицине его применяли крайне осторожно и в микродозах, понимая высокий риск для жизни.

Сегодня специалисты особенно предостерегают от "народных рецептов" из морозника, которые рекламируют для похудения, лечения алкоголизма или даже онкологических заболеваний. Такие эксперименты могут иметь тяжелые последствия для сердца, нервной системы и гормонального баланса.

