В Днепре в результате российской атаки перестало работать метро: людей выводят из тоннелей

В Днепре 7 января, где вечером после взрыва произошел масштабный блэкаут, остановилось метро. Отсутствие электроэнергии также сказалось на железнодорожном сообщении, поезда пришлось переводить на резервную тепловую тягу.

Видео дня

О ситуации в городе сообщило "Суспільне", ссылаясь на информацию местных жителей. Они рассказали, что метро прекратило движение, не работали также эскалаторы. Работникам пришлось выводить пассажиров из тоннелей.

Время восстановления электроснабжения по состоянию на вечер среды остается неопределенным.

Как в блэкаут курсируют поезда на Днепропетровщине

"Укрзалізниця" сообщила, что из-за отсутствия напряжения в сети региона возникли незапланированные остановки пригородных поездов. Речь идет, в частности, о:

Запорожье – Синельниково;

Чаплино – Синельниково;

Днепр – Чаплино;

Пятихатки – Днепр.

Путешественникам посоветовали внимательно слушать объявления на местах.

Позже в УЗ заявили, что в Днепропетровской области все поезда придется переводить на тепловую тягу, а средства сигнализации и связи – на резервное питание.

"Вокзалы также запитаны от генераторов. В "Пунктах несокрушимости" традиционно доступны не только горячий чай, но и зарядки и бесперебойная связь через Starlink", – напомнили железнодорожники.

Из-за отсутствия электричества с контролируемыми задержками (по состоянию на 23:00 среды) тепловозы перевозили поезда:

№734 Киев – Днепр;

№37 Запорожье – Киев;

№119 Днепр – Холм;

№79 Днепр – Львов.

Движение поездов Dnipro City Express пообещали наладить под тепловой тягой уже в четверг, 8 января.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, из-за российского удара по энергетической инфраструктуре почти полностью обесточена Днепропетровская и Запорожская области, подтвердили в Минэнерго. Критическая инфраструктура функционирует от резервного питания. СМИ писали о том, что все ТЭЦ и подстанции на Днепропетровщине остановлены. Глава ОВА Николай Лукашук советовал запастить водой. Он заявлял, что прогнозов (по состоянию на вечер 7 января) касательно восстановления энергоснабжения не было.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!