В Днепре для людей, эвакуированных из прифронтовых городов, продолжается выдача помощи от Фонда Рината Ахметова

В транзитном центре для эвакуированных из прифронтовых городов, работающих в Днепре, можно получить продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова. Гуманитарная помощь предназначается для людей, которые были эвакуированы после 9 декабря 2024 года и сейчас находятся в Днепре.

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В составе каждого набора – продукты первой необходимости. А именно: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 миллионов продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU.