В Днепре для эвакуированных в конце 2024 года идет выдача помощи от Фонда Рината Ахметова

Днепр — один из городов, в который прибывают эвакуационные поезда из самых горячих точек страны. Выехавшие после 9 декабря 2024 года люди, которые сейчас находятся в Днепре, могут получить гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова.

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Выдачи производятся в транзитном центре для эвакуированных с прифронтовых территорий.

В каждом продуктовом наборе – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU.