В Чугуеве зафиксировали загрязнение окружающей среды из-за удара РФ по нефтебазе: детали

В Чугуеве зафиксировано загрязнение окружающей среды в результате удара российского беспилотника по нефтебазе ООО "777ГОЛД". Для минимизации экологических последствий специалисты Госпродпотребслужбы начали экстренные меры.

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Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области. Отмечается, что поражение произошло на улице Харьковской, 208 – это территория нефтебазы, после чего фиксировали загрязнение также на улицах Богдана Хмельницкого и Анатолия Злобина, а также прилегающих территориях.

В соответствии с решением комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, инициированного специалистами, был организован ряд срочных проверок. В частности, комиссия провела осмотр прилегающей к объекту территории, определила потенциально пораженные участки и отобрала образцы речной воды (Северский Донец), почвы, атмосферного воздуха, питьевой воды из централизованного коммунального водопровода и частных колодцев. Во время визуального осмотра реки и прибрежных зон следов нефтепродуктов не обнаружили, но мониторинг продолжается.

Специалисты Чугуевского районного управления вместе с представителями Чугуевского городского совета провели мониторинг состояния обеспечения жителей частных домовладений, которые попадают в зону потенциального влияния загрязнения, качественной питьевой водой (подворовые обходы). Жители частного сектора подтвердили, что вода не имеет посторонних запахов или остаток нефтепродуктов, однако специалисты дополнительно провели с ними профилактические беседы по безопасному водопотреблению.

Также среди населения распространены памятки об угрозах, связанных с некачественной водой и возможными отравлениями нефтепродуктами, а именно:

"Недоброкачественная питьевая вода – угроза для здоровья населения";

"Содержание колодцев";

"Действия населения при отравлении нефтепродуктами".

Информационные материалы размещены на официальных ресурсах Чугуевского городского совета, а сотрудничество местной власти с Госпродпотребслужбой продолжается. Основная цель – предотвращение эпидемических осложнений и минимизация последствий вероятного загрязнения.

Как сообщал OBOZ.UA, спустя более полугода после аварии российских танкеров в Керченском проливе в акватории Черного моря фиксируется превышение содержания нефтепродуктов. По данным лаборатории экологического мониторинга, мазут, который вытекал из затонувших российских танкеров, добрался до берегов оккупированной Абхазии.

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