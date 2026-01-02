В четырех областях объявили желтый уровень опасности на 2 января: прогноз

В первую пятницу 2026 года в Украине ожидается ухудшение метеорологических условий. В частности, в четырех областях объявили о желтом уровне опасности на 2 января.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий.

"Вечером 1 января и в течение суток 2 января во Львовской, Ивано-Франковской, горной части Закарпатской и Черновицкой областей порывы ветра 15-20 м/с. Ночью и утром местами 25 м/с. И уровень опасности, желтый", – предупредили синоптики.

Прогноз погоды в Украине на сутки 2 января

Синоптики предупредили, что будет облачно. В северных и большинстве западных областей небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с.

Температура ночью 9-14°С мороза, на западе и юге страны 3-8°С мороза. Днем от 2°С мороза до 3°С тепла, в южных областях и в Крыму 2-7°С тепла.

Как сообщал OBOZ.UA, в первые дни января в Украине установится устойчивая зимняя погода со снегом и умеренными, а местами и сильными морозами. Синоптики предупреждают о гололедице, порывистом ветре и осложнениях на дорогах.

