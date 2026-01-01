Морозы до 14 градусов: синоптики дали прогноз на 2 января в Украине. Карта

В пятницу, 2 января, в Украине будет облачная погода. Местами ночью ожидаются морозы до -14 градусов. В некоторых областях вероятны опасные метеорологические явления.

Об этом сообщили в "Укргидрометцентре". По прогнозам синоптиков, в части Украины будет идти снег.

Так, в северных и большинстве западных областей ожидается небольшой снег, на остальной территории будет без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах даже до 25 м/с.

Ночь будет достаточно морозной, столбики термометров опустятся до -9...-14. На западе и юге страны прогнозируют ночью -3...-8.

Днем значительно теплее, -2...+3, а в южных областях и в Крыму воздух прогреется до +2...+7 градусов.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Согласно предупреждению метеорологов "Укргидрометцентра", в течение суток 2 января в некоторых областях Украины ожидается шквальный ветер.

Так, во Львовской, Ивано-Франковской, горной части Закарпатской и Черновицкой областей порывы ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами 25 м/с.

В этих регионах объявлен І уровень опасности, желтый.

Метеорологи предупреждают, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий.

Как сообщал OBOZ.UA, в первые дни января в Украине установится устойчивая зимняя погода со снегом и умеренными, а местами и сильными морозами. Синоптики предупреждают о гололедице, порывистом ветре и осложнениях на дорогах.

