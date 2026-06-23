В Черновцах открыли социальное жилье для жителей Мариуполя при поддержке Фонда Рината Ахметова

В Черновцах открыли первое в Западном регионе и пятое в Украине современное социальное жилье для переселенцев из Мариуполя. Ключи и сертификаты на новые квартиры получили мариупольцы, которые больше всего нуждаются в поддержке: многодетные семьи, люди с инвалидностью, пенсионеры, а также семьи военных. В целом здесь созданы комфортные условия для проживания 136 мариупольцев.

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Надёжным партнёром проекта является Фонд Рината Ахметова, который традиционно присоединился к обустройству комнат общего пользования и детской площадки.

"Мы были и будем надежным партнером в реализации социально значимых проектов. Очень важно, что здесь существует синергия партнерства: партнерство региональных властей, международных представителей, доноров, а также общественного сектора. Фонд Рината Ахметова обеспечивает всё необходимое – технику, мебель, а также обустраивает места общего пользования для жильцов новых общежитий", – подчеркнула генеральный директор Фонда Ксения Сухова.

В социальном комплексе оборудовано 52 комнаты, из которых 7 – адаптированы для людей с инвалидностью. Еще одной особенностью комплекса является центр поддержки ВПЛ "ЯМариуполь", который работает в этом помещении. Здесь жильцы смогут оперативно получить полный спектр услуг: юридическое сопровождение, медицинские консультации, психологическую реабилитацию, гуманитарную помощь и т. д.

"Этот проект – о надежде, о будущем, об уважении и внимании к тем людям, которые сегодня остро нуждаются в поддержке. Среди нас сегодня есть мариупольские дети, которые уже 5 лет, представьте себе, живут за пределами города. То есть сегодня их представление о жизни в Украине формируется через призму объектов, которые мы воплощаем в жизнь. Вместе мы формируем национальное видение того, как нужно заботиться о людях, имеющих статус ВПЛ", – говорит Вадим Бойченко, глава Мариупольской городской военной администрации.

С начала полномасштабного вторжения Буковина приютила 110 тысяч переселенцев. На данный момент в области остается около 71 тысячи ВПЛ, поэтому помощь с жильем остается одной из ключевых задач:

"Это знаковое событие, потому что люди найдут здесь настоящий мариупольский уют. Хочу поблагодарить международных партнеров, Фонд Рината Ахметова и команду, которая участвовала в этом проекте", – говорит Руслан Осипенко, начальник Черновицкой областной военной администрации.

Жительница Мариуполя Людмила очень рада социальному жилью – для женщины, которая воспитывает ребенка с особыми образовательными потребностями, собственный уголок станет началом новой жизни после многих лет скитаний:

"Мне здесь очень нравится. Очень хороший ремонт. Есть все удобства: можно посмотреть телевизор и заняться спортом".

Ирина с 5-летней дочкой Софией также сможет жить рядом с мариупольской общиной. До этого они три года снимали квартиру в Черновцах.

"Собственное жилье – это гораздо легче в финансовом плане. Это жилье находится в очень хорошем месте – рядом рынок, наш детский сад, поликлиника, торговый центр. Нам здесь будет хорошо", – объясняет женщина.

Проект "ЯМариуполь. Жилье" стартовал в 2023 году. Он реализуется благодаря поддержке правительства Франции, Международной организации по миграции, а также ряда государственных учреждений Украины. Фонд Рината Ахметова является системным партнером "ЯМариуполь" и будет поддерживать проект: в ближайшее время запланировано открытие социального жилья в Запорожье и Кропивницком.