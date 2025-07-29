В Черноморске во время шторма в море исчез подросток: поиски продолжаются. Видео

В Одесской области во время шторма на море исчез подросток. Парень в возрасте 16 лет отдыхал 28 июля на центральном пляже Черноморска.

Видео дня

Из-за погодных условий поиски удалось начать только утром 29 июля. Подробности раскрыли в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

Что известно

Сообщение об исчезновении несовершеннолетнего на центральном пляже Черноморска, расположенного на улице Пляжная, поступило в ГСЧС вечером 28 июля. Парень 2009 года исчез во время купания в море.

"Из-за погодных условий (сильный ветер и большие волны) водолазным отделением поисковые работы проводить было невозможно. Поиск начался сегодня утром", – рассказали в ГСЧС Одесской области.

Всего за минувшие сутки подразделения ГСЧС в регионе осуществили 89 выездов. 80 из них – на тушение пожаров: 9 в Одессе, 71 – в области .

В 60 случаях горела сухая растительность на общей площади 81 га.

В частности, накануне днем горела сухая трава и кустарники в садовом кооперативе "Чайка" Одесского района. Из-за сильных порывов ветра подразделения работали по повышенному номеру вызова. Пожар ликвидирован на площади 10 га. Причина пожара и ущерб устанавливаются. от ГСЧС привлекалось 6 единиц техники и 26 пожарных.

А в селе Левадовка Березовского района сухая трава и кустарники горели отдельными очагами на площади 15 га. Пожарные ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня на большую площадь. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. От ГСЧС привлекалось 5 единиц техники и 27 пожарных.

В селе Шершенцы Подольского района в результате сжигания мусора получил ожоги 35% тела мужчина 1969 года рождения. Пострадавший в состоянии средней тяжести госпитализирован в медицинское учреждение. Причиной пожара в ГСЧС назвали неосторожное обращение с огнем пострадавшим во время сжигания мусора.

Кроме того, спасатели выезжали для изъятия и уничтожения найденного в Одессе в переулке Госпитальеров артиллерийского снаряда 45мм времен Второй мировой.

Что предшествовало

18 июля стало известно, что под Кривым Рогом в свой день рождения утонул 13-летний мальчик. Он исчез во время отдыха на водоеме 16 июля, тело нашли на утро третьего дня после исчезновения ребенка.

А в Чернигове утонула 17-летняя девушка, о трагедии стало известно 11 июля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!