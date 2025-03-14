В Черкассах состоится Украинский женский конгресс: организаторы назвали дату и раскрыли подробности

В пятницу , 28 марта, в Черкассах состоится региональный Украинский женский конгресс. Основной целью мероприятия является поддержка женщин и мотивация.

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Об этом сообщил Ukrainian Women's Congrenss. Мероприятие будет длиться целый день.

Роль женщин во время войны довольно особенная. Они взяли на себя новые функции – для кого-то это смена деятельности или места жительства, для кого-то – волонтерство, уход за раненым мужчиной, управление бизнесом. О такой роли нужно говорить не только на общегосударственном уровне, но и региональном.

Черкассы – это аграрный край, где многие "мужские" функции в условиях войны взяли на себя женщины. Регион принял много переселенцев, что ставит новые вызовы и для тех, кто переехал, и для принимающих. Украинский Женский Конгресс пытается поддержать женщин, мотивировать, вдохновить лидерские роли.

Во время мероприятия дискуссии будут проходить в четырех платформах и будут посвящены лидерству женщин в местном самоуправлении и предпринимательстве, обучению финансовой грамотности, поддержке уязвимых групп женщин в сельской местности, вопросам усиления национальной идентичности.

Героини УЖК в Черкассах станут представительницы общин, местные депутаты, предприниматели, фермера, активистки общественных организаций. В частности, в Конгрессе примут соучредители УЖК Елена Кондратюк, Мария Ионова и Светлана Войцеховская, народные депутаты, главы министерств, послы европейских стран и стран G7.

Украинский Женский Конгресс состоится в офлайн и онлайн форматах. Регистрация для участия в Конгрессе стартует в субботу, 15 марта.

Как сообщал OBOZ.UA, в пресс-службе МИД подчеркнули, что сегодня женщины занимают 30% руководящих должностей в ведомстве, и эта цифра продолжает расти. В частности, в ведомстве уже принят ряд стратегических решений, направленных на обеспечение гендерного равенства.

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