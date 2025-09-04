В Черкассах мужчина отказался от мобилизации, потому что был 'морально не готов': чем все закончилось

В Черкассах к трем годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако категорически отказался от мобилизации, потому что был "морально не готов". На суде мужчина вину признал и раскаялся, однако получил не меньший, а больший срок наказания.

Видео дня

В Сосновском районном суде Черкасс так решили, потому что у фигуранта было неотбытое наказание по другому приговору. Об этом сообщают масс-медиа города.

Как отмечали в суде, фигурант получил повестку на 27 января 2025 года. Однако в указанное время мужчина не пришел в ТЦК.

Во время суда он пояснил, что долгое время работал на кладбище – копал могилы. Такая работа имеет серьезную психологическую нагрузку, ведь требует устойчивой психики из-за постоянного столкновения со смертью. Именно это изменило фигуранту отношение к жизни. И именно поэтому мужчина не был морально готов к прохождению службы в армии.

Но суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. По указанной статье уклонение от призыва на военную службу по мобилизации на особый период наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Поскольку уклонений на суде раскаялся, судьи приговорили мужчину к 3 годам лишения свободы.

Но выяснилось, что у фигуранта было неотбытое наказание по другому приговору суда. Поэтому окончательное наказание – три года и один месяц за решеткой.

Другие случаи уклонения

В Оболонском районе Киева правоохранитель и сотрудники ТЦК обнаружили мужчину, который находился в розыске за нарушение правил воинского учета. Во время общения гражданин начал агрессивно себя вести и даже укусил полицейского. Этого киевлянина уже отправлено на прохождение ВВК.

А тем временем сотрудники ГБР разоблачили столичного полицейского, который, по информации следствия, организовал схему для уклонистов – перевозил мужчин к границе под видом спецназовцев. Причем для маскировки всех уклонистов даже переодели в форму.

Также в Киеве правоохранители с поличным задержали директора фирмы, которая, по информации следствия, снимала уклонистов из розыска с последующим бронированием в своей компании. Свои услуги злоумышленница оценила в 19 тысяч долларов США.

