Уже не будет минус 20: синоптики назвали дату, когда в Украину придут первые 'плюсы'. Карта

Уже вскоре сильные морозы, которые сковали Украину, начнут отступать. Правда, желанное снижение на столбиках термометров можно будет увидеть в двух регионах страны.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Потепление придет с 23 января на юг и в отдельные регионы запада Украины.

Что известно

21 января ослабление морозов произойдет в Закарпатской области и в южных регионах. Дневная температура воздуха в Одессе 0...+2 градуса, на Закарпатье, в Николаевской и Херсонской областях -1...+1 градус. В Крыму +1...+3 градуса с отметкой плюс. Преимущественно переменная облачность без осадков,

В четверг, 22 января, теплее всего будет в Закарпатской области (+1...+3 градуса). В то же время в южных регионах, Крыму и Запорожской области столбики термометров будут колебаться от -1 до +1 градуса. Преимущественно облачно с прояснениями.

В то же время в пятницу, 23 января, в Закарпатской и Одесской областях 0...+2 градуса, в Крыму -1...+1 градус, будет идти мокрый снег. Облачно, без осадков, в Херсонской области и в Крыму местами небольшой снег.

А в субботу, 24 января, на Закарпатье и в Одесской области температура воздуха составит 0...+2 градуса, во Львовской, Ивано-Франковской областях и в Крыму днем -1...+1 градус. Облачно, местами небольшой снег, в западных регионах кое-где с дождем.

Напомним, текущий январь в Украине демонстрирует рекордно низкую температуру, которой не было последние 16 лет. Такие морозы были характерными для начала 2000-х годов.

В то же время синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что определенное ослабление холода стоит ожидать после 20-х чисел января. "Переломной" датой она назвала 22 января.

Также OBOZ.UA сообщал, что морозы 2026-го не рекордные. Самая низкая за всю историю наблюдений температура была зафиксирована в Луганске еще в 1900 году: тогда ударил мороз -41,9 градуса. Через 35 лет, 8 января 1935 года, в городе снова зафиксировали -41,9.

