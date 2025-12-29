Устроили пение и танцы на костях: в оккупированном Мариуполе открыли 'восстановленный' драмтеатр, где погибли сотни людей

Российские оккупанты открыли "восстановленный" Драматический театр в Мариуполе (Донецкая область), где в начале полномасштабного вторжения погибли сотни людей. Захватчики устроили там шоу с пением и танцами в прямом смысле на костях.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет. На мероприятии присутствовали главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и другие сторонники режима Кремля.

Официальное открытие драмтеатра состоялось в воскресенье, 28 декабря.

"На месте одной из крупнейших трагедий захватчики устроили концерт с пением и танцами. На мероприятие приехали главарь так называемой "ДНР" Пушилин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель союза театральных деятелей РФ, актер Владимир Машков, который открыто поддерживал российское вторжение в Украину", – говорится в сообщении.

Циничная имитация восстановления

В горсовете напомнили, что летом 2023 года местные власти распорядились полностью залить бетоном подвалы театра и начать строительство фактически с нуля под видом "реконструкции". При этом новое сооружение лишь внешне имитирует разрушенный театр.

Скульптуры, которые были уничтожены из-за халатности рабочих, оказались некачественными. Бывший драмтеатр не имел штукатурки, поскольку его фасад украшал белый крымский камень, который доставляли морем. Оккупационные власти же просто ограничились покраской кирпичных стен.

"Восстановление" театра – это циничная попытка скрыть следы военного преступления и часть агрессивной русификаторской политики города. Ведь в репертуаре – преимущественно произведения российских писателей и драматургов", – указано в сообщении.

В Мариупольском городском совете отметили, что по предварительной информации: несмотря на открытие драмтеатра, показ новогодних спектаклей в новом здании отменили и перенесли в филармонию. Причины такого решения не раскрывались.

"За всем этим имитационным "восстановлением" скрыты зверства российских оккупантов, которые сбросили авиабомбы на театр 16 марта 2022 года. Именно тогда там скрывались сотни мирных мариупольцев, среди них немало детей. Многие из них не выжили...", – говорится в сообщении.

Напомним, накануне в Мариуполе россияне впервые установили главную городскую елку, высотой 14 метров, возле здания Драматического театра. Оккупанты связали установку елки с открытием театра после трехлетнего "восстановления".

Как писал OBOZ.UA, оккупанты продолжают загрязнять окружающую среду на временно оккупированной украинской территории. В Мариуполе Донецкой области захватчики слили в реку Кальчик остатки нефтепродуктов.

