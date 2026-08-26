"Успела закончить смену, но домой не вернулась": в Кривом Роге простились с пекаршей, убитой Россией в ТЦ. Видео

В Кривом Роге Днепропетровской области простились с Натальей Пименовой, погибшей в результате российского нападения на ТРЦ "Солнечная галерея" 21 августа. В момент удара женщина уже закончила рабочую смену, переоделась и зашла в магазин за покупками.

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Об этом сообщило местное онлайн-СМИ "СВОИ. Кривой Рог". Издание также опубликовало видео с прощания с погибшей.

По словам коллеги Натальи Екатерины, после взрыва в ТРЦ вспыхнул пожар, а многие люди получили ожоги. Тела погибших удалось идентифицировать не сразу, поскольку некоторых пострадавших было сложно опознать.

Коллеги продолжали искать Наталью и до последнего надеялись, что она могла оставить телефон и спастись. Однако впоследствии стало известно, что женщина находилась в эпицентре взрыва.

"Она очень боялась всего этого, была переселенкой. Сильно реагировала на тревоги, нервничала, когда Кривой Рог становился "красным". На этот раз она была просто посетителем магазина: смена закончилась, она переоделась и пошла за покупками. Она заканчивала работу около 16 часов, и ей совсем немного не хватило, чтобы добраться домой, к родным", – рассказала Екатерина.

По её словам, Наталья работала в отделе пекарни и была добрым, жизнерадостным человеком, который всегда приходил на помощь.

"Тихонькая, как мышка. У нее всегда был лучезарный взгляд. Голубые, как небо, глаза, которые мы уже никогда не увидим", – вспомнила коллега.

Наталья была родом из Бахмута Донецкой области. Там она всю жизнь работала на хлебозаводе и очень мечтала вернуться домой. В "Сильпо" в Кривом Роге женщина работала с 2023 года, после переезда из Бахмута.

О гибели матери её сын Василий, который является военнослужащим, узнал, когда находился на позиции. По его словам, о трагедии ему сообщила жена.

"Она была пекарем и дома всегда пекла. На хлебозаводе проработала всю жизнь. В "Сильпо" работала с 2023 года, когда мы сюда переехали. Мы из Бахмута. Всегда поддерживала нас, помогала, чем могла", — рассказал Василий.

Он отметил, что его мать очень любила свой дом в Бахмуте и не хотела оттуда уезжать.

"Очень мечтала вернуться домой, очень любила свой дом. Всю жизнь там прожила. Она не хотела оттуда уезжать", — сказал сын погибшей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 21 августа Россия дважды атаковала дронами торгово-развлекательный центр "Солнечная галерея" в Кривом Роге. В результате удара погибли 16 человек, ещё 130 получили ранения.

Среди погибших были две сотрудницы торгового центра – 41-летняя продавщица-консультантка "Столичной ювелирной фабрики" Елена Лаврентьева и 36-летняя администратор магазина ANDI Диана Паславская. У обеих женщин осталось по двое детей.

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