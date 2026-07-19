Урожай соберете к осени: что еще можно посадить в июле

Многие дачники считают, что середина лета – это уже слишком поздно для посева новых культур, но на самом деле сезон огородничества в это время еще далек от завершения. Агрономы и профильные эксперты отмечают: июль может быть весьма удачным периодом для повторных посевов, ведь хорошо прогретая земля и длинный световой день создают благоприятные условия для быстрого роста растений.

Видео дня

При правильном подходе в июле можно не только продлить сезон, но и собрать полноценный урожай до наступления осенних холодов. Какие культуры еще успеют пройти полный цикл развития, рассказало издание "На пенсии".

Что посеять в середине лета

Например, для посева в июле вполне подходит кустовая фасоль. Она способна давать урожай уже через полтора-два месяца после помещения семян в почву. Подобные темпы демонстрируют и кабачки – первые молодые плоды обычно появляются примерно через шесть недель, если сеять их в прогретую землю.

Хорошо подходят для июльского посева и огурцы. Они комфортно чувствуют себя в жаркую погоду и лучше всего растут при длинном световом дне. Чтобы избежать загущения и улучшить циркуляцию воздуха, их рекомендуют выращивать на опорах, а также не допускать пересыхания почвы.

Среди зелени стоит обратить внимание на мангольд. Эта культура устойчива к высоким температурам и может плодоносить вплоть до поздней осени, а в регионах с мягким климатом – даже дольше.

Кроме того, для летних посевов подходят и теплолюбивые растения, такие как окра, а также черноглазый горох. Не стоит забывать и о свекле – особенно в северных областях, где именно июльский посев позволяет получить качественный урожай осенью.

Как ухаживать за посевами в жару

Чтобы растения хорошо развивались в жаркую погоду, ключевым фактором является достаточное количество влаги. В летний период почва быстро высыхает, поэтому регулярный полив становится обязательным.

Кроме того, огородники советуют укрывать грядки мульчей – например, скошенной травой или соломой. Это помогает сохранять влагу в почве, защищает корни от перегрева и уменьшает количество сорняков.

Не менее важно учитывать и сезонную активность вредителей, которая летом значительно возрастает. Растения нужно периодически осматривать и, при необходимости, применять безопасные средства защиты. Также положительно влияет подкормка – особенно удобрениями с калием и фосфором, которые способствуют формированию плодов и повышают выносливость культур в жарких условиях.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как определить, что яблоки и груши готовы к сбору.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.