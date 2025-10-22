Урожай будет в разы лучше: чем подкормить озимый чеснок в октябре

Октябрь – это время, когда огородники закладывают основу будущего урожая. Именно сейчас сажают озимый чеснок, который весной прорастет сильным и даст крупные головки. Но чтобы это произошло, почву нужно правильно подкормить.

Видео дня

Простое, природное и доступное средство способно существенно улучшить урожай. OBOZ.UA рассказывает, чем подкормить озимый чеснок.

Почему важно подкормить землю перед посадкой

После летнего сезона почва истощена – она теряет запасы питательных веществ, которые растения активно использовали в период роста. Если не восстановить баланс, озимый чеснок прорастет слабым и не сможет образовать полноценную головку.

Подкормка помогает восстановить плодородие, укрепляет растения, делает их более устойчивыми к болезням и морозам. Осенняя забота о земле – это залог весеннего успеха.

Лучшая подкормка для озимого чеснока

Среди всех вариантов удобрений самым эффективным считается древесная зола. Это натуральный источник калия, кальция, фосфора и десятков микроэлементов, необходимых для роста чеснока.

Зола не только обогащает землю, но и снижает кислотность, делая ее более благоприятной для культур, которые не любят кислую среду. Именно к таким относится чеснок.

После высаживания зубцов равномерно рассыпьте примерно стакан золы на каждый квадратный метр грядки. Затем слегка заверните ее в верхний слой земли граблями или просто присыпьте почвой.

По желанию золу можно смешать с небольшим количеством перегноя – это усилит эффект и создаст оптимальные условия для укоренения.

Как правильно посадить озимый чеснок в октябре

Чтобы урожай действительно был щедрым, важно соблюсти несколько простых правил. Сперва выровняйте грядку и внесите немного органики. Разделите головки чеснока на зубчики и сажайте их на глубину 5–7 см, оставляя между ними 10–15 см.

После посадки землю следует хорошо увлажнить, а сверху посыпать слоем мульчи – это поможет удержать влагу и уменьшить появление сорняков.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие растения ни в коем случае нельзя оставлять на огороде.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.