Урожай будет скудным: где не следует сажать озимый чеснок
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Хотя озимый чеснок и считается крайне неприхотливым в выращивании растением, неправильно выбранное место для грядки может свести на нет все усилия. Если посадить его где попало, вы рискуете получить слабые побеги, болезненные стебли и скудный урожай.
Опытные огородники выделяют как минимум пять мест, где сажать чеснок категорически не рекомендуется. Ошибка на этом этапе помешает зубчикам нормально укорениться осенью и негативно скажется на весеннем росте. Об этих неподходящих участках и их особенностях рассказало издание VSN.
Глухая тень
Сажать чеснок под раскидистыми кронами, вдоль высокого глухого забора или у стены здания – плохая идея. Этой культуре жизненно необходимо солнце, особенно с наступлением весеннего тепла, когда начинается активная вегетация.
В постоянной тени ростки будут слабыми, а сами головки просто не смогут вырасти крупными. Кроме того, затененные участки плохо проветриваются и медленно просыхают, а застой влаги – это прямой путь к появлению грибка и гнили. Именно поэтому для чеснока следует выделять хорошо освещенные, открытые грядки на солнечном месте.
Заболоченные места и тяжелая почва
Главный враг озимых овощей – избыток влаги. Если после малейшего дождя на огороде долго стоят лужи, зубчики просто сгниют в земле еще до того, как пустят корешки. Наибольший риск возникает осенью, когда почва сильно промокает на фоне похолодания. В таких условиях посадочный материал легко портится и вряд ли перезимует.
Для чеснока идеально подойдет рыхлая почва с качественным дренажом. Если же весь участок расположен в низине, спасти ситуацию помогут высокие насыпные грядки.
Почвы с высоким pH (щелочные)
Слишком щелочная среда мешает растениям полноценно усваивать питательные вещества из почвы. Для стабильного урожая чеснока нужна почва с нейтральной или максимально близкой к ней кислотностью. При существенных отклонениях pH растение будет испытывать дефицит питательных веществ даже на хорошо удобренных грядках. Понять это можно по пожелтевшим или бледным листьям и задержке в росте.
Если на выбранном участке ранее уже были проблемы с этой культурой, обязательно проверьте уровень pH. И главное – не пытайтесь раскислять или подщелачивать почву наугад, не зная точных показателей.
Грядки после луковых
Не следует сажать чеснок там, где в прошлом сезоне росли его "родственники": обычный лук, лук-порей, шалот или сам чеснок. В почве гарантированно остаются возбудители болезней и вредители, специализирующиеся именно на этих культурах. Если игнорировать севооборот и высаживать чеснок на то же место или после лука, инфекции будут накапливаться. В результате растения будут болеть, а урожай будет мелким и слабым.
Оптимальный перерыв для возвращения чеснока на прежнюю грядку – 2-3 года. А лучшими предшественниками для него будут растения из других семейств.
Слишком густая посадка
Желание засадить каждый свободный сантиметр земли часто играет против самого огородника. Когда зубчикам тесно, они начинают бороться друг с другом за свет, воду и питание. Из-за такой конкуренции головки формируются мелкими, а сами посадки плохо обдуваются ветром. Это создает идеальный микроклимат для размножения различных инфекций.
Оптимальный интервал между зубчиками – примерно 10-15 см (в зависимости от их калибра). Междурядья также делают достаточно широкими, чтобы растениям хватало пространства, а вам было удобно за ними ухаживать.
Секреты успешной посадки
- Угадать со сроками
Рассчитывайте время так, чтобы до первых устойчивых морозов оставалось примерно 4-6 недель. За этот период зубчики должны сформировать крепкую корневую систему, но не пустить зеленые стрелки. Если посадить слишком рано, зелень прорастет и вымерзнет зимой.
- Правильная глубина
Отбирайте только крепкий, здоровый посевной материал без малейших следов порчи. Закапывайте зубчики в землю примерно на 5 см, обязательно острым кончиком вверх. На тяжёлой почве закапывать их слишком глубоко не стоит.
- Мульчирование
Сразу после высадки грядку желательно прикрыть слоем органической мульчи. Она защитит корни от вымерзания во время резких похолоданий и сохранит необходимую влагу. Весной укрытие немного отодвигают или убирают совсем, чтобы солнце лучше прогревало землю.
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