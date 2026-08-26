Урожай будет осенью: какой лук еще можно сажать в августе

С наступлением последних дней августа многие огородники вновь засевают освободившиеся грядки после сбора раннего урожая. Несмотря на то, что лето подходит к концу, это прекрасное время для выращивания витаминной зелени вплоть до первых осенних заморозков.

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Главный секрет успеха заключается в правильном выборе конкретного вида и сорта растения, поскольку не каждая культура успеет созреть за короткий световой день. Выбирая быстрорастущие сорта лука-пера, вы сможете получить обильный и сочный урожай уже этой осенью, уверяют специалисты с сайта vsn.ua.

Какой лук посадить в августе

В конце лета нецелесообразно рассчитывать на формирование крупных полноценных луковиц. Для августовской посадки идеально подходят исключительно те сорта, которые выращиваются ради зелени. Их период вегетации составляет около 65-80 дней.

Параде: ранний сорт, который формирует вертикальные листья с белым основанием и не тратит силы на образование луковицы. Прекрасно подходит для конвейерного выращивания.

ранний сорт, который формирует вертикальные листья с белым основанием и не тратит силы на образование луковицы. Прекрасно подходит для конвейерного выращивания. Green Banner: хорошо адаптируется к прохладе. Однако его успешное развитие осенью существенно зависит от региона: на юге шансы на богатый урожай выше, чем в северных или западных областях.

Лук-батун

Многолетний лук-батун также высевают в августе, но цель его выращивания несколько иная. Эту культуру обычно высаживают с расчетом на зимовку, чтобы получить раннюю зелень уже следующей весной. Не стоит ожидать обильного урожая листьев от батуна уже в этом сезоне.

Для посева выбирают хорошо освещенное место с рыхлой почвой. Главная задача в конце лета — контролировать уровень влажности, ведь из-за жары земля быстро высыхает. Семена заделывают в борозды на глубину, указанную в инструкции, и регулярно поливают до появления первых ростков, избегая при этом застоя воды.

Чего не следует сажать в конце лета

В августе важно избегать двух распространённых ошибок:

Лук-севок на головку: световой день сокращается, и растению просто не хватит времени и тепла для формирования полноценной луковицы.

световой день сокращается, и растению просто не хватит времени и тепла для формирования полноценной луковицы. Озимый лук: высаживать севок под зиму в августе слишком рано. Он может распустить зелень до морозов и погибнуть зимой. Его посадку стоит отложить до середины осени.

OBOZ.UA предлагает узнать, как огородники хранят собранный лук, чтобы он долежал до весны.

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