Как хранить лук, чтобы он сохранился до весны: каких ошибок следует избегать

Выращивать лук у себя на огороде довольно просто – он неприхотлив в уходе и достаточно устойчив к различным условиям. Другое дело – сохранить выращенный урожай овоща, чтобы он до весны не сгнил, не пророс и не завял.

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Существует простой способ, который поможет сохранить выращенный своими руками лук вплоть до весны. Издание Deccoria рассказало о нем подробнее.

Не спешите укладывать лук на хранение

Только что выкопанный из земли лук содержит очень много влаги – особенно в шейке, то есть в месте, где перо соединяется с самой луковицей. Именно этот участок чаще всего становится очагом инфекции, например, серой шейковой гнили, которая приводит к порче урожая уже через несколько недель после сбора.

Самая большая ошибка огородников – отправлять лук на хранение сразу после выкопки. Укладка его слоями даже в помещении с хорошей вентиляцией и в подходящей таре не всегда спасает от гниения. Ключевой этап – это правильная сушка. Именно она позволяет сохранить луковицы вплоть до весны.

Также стоит обращать внимание на сорт. Острые сорта хранятся значительно лучше сладких. Например, желтый острый лук "Штутгарт" или мелкий красный "Руж де Флоранс" отличаются особенно высокой лежкостью.

Воспользуйтесь силой солнца

Сбор лука лучше планировать с учетом прогноза погоды. Чтобы хорошо подготовить его к зимовке, понадобится несколько солнечных и сухих дней подряд. Это позволит эффективно просушить урожай прямо на грядке.

Как понять, что лук готов к уборке? Стоит ориентироваться на перо. Многие огородники заранее ломают его, чтобы луковицы выросли крупнее и не пошли в цвет, однако со временем зелень желтеет естественным образом. Когда часть листьев пожелтела, а часть еще остается зеленой – это идеальный момент для сбора.

В сельском хозяйстве часто используют так называемый двухфазный метод уборки. После выкапывания лук не обрезают, а оставляют на валах просушиваться на солнце в течение 7-10 дней. Этот прием прекрасно подходит и для частного огорода: выкопанный лук оставляют на грядках на 2-3 дня. В течение этого времени его периодически переворачивают, чтобы солнце хорошо прогрело и подсушило корни и шейку. Именно поэтому солнечная погода имеет принципиальное значение.

После просушки на солнце лук можно перенести в хорошо проветриваемое помещение. Там его заплетают в косы и подвешивают в тени или складывают в плетеные корзины, ящики или джутовые мешки. Однако оставлять овощ совсем без внимания не стоит. Солнце могло просушить урожай неравномерно, поэтому для длительного хранения отбирают только экземпляры с полностью сухой шейкой и шелестящей шелухой. Остальное же раскладывают в один слой и оставляют досушиваться ещё на 2-3 недели.

Другие способы качественной сушки лука

Существуют и другие проверенные методы. Например, за несколько недель до запланированной уборки урожая полностью прекращают полив грядки. Благодаря этому лук начинает подсыхать, еще находясь в земле. После выкопки его переносят в сухое, хорошо проветриваемое помещение, подрезают перо до длины около 3 см и раскладывают в один слой на сетке, в ящиках или на другой воздухопроницаемой поверхности, изолированной от пола.

Самое главное – чтобы луковицы не соприкасались друг с другом и не лежали кучей. Это ускоряет высыхание и предотвращает накопление влаги в местах соприкосновения. Университет штата Айова рекомендует сушить лук в таких условиях в течение 2-3 недель – до тех пор, пока шейка и остатки пера полностью не высохнут, а наружные чешуйки не станут сухими и характерно шелестящими.

В промышленных масштабах часто применяют обдув теплым воздухом, температура которого на 5 °C выше окружающей. Этот способ актуален прежде всего при однофазном сборе, когда лук не лежит на солнце. Традиционная досушка теплым воздухом длится обычно от 2 до 3 недель.

Какие условия необходимы, чтобы лук пролежал до следующей весны

Чтобы лук хорошо сохранился, его следует хранить в хорошо проветриваемых помещениях при относительной влажности воздуха 65-75 % и температуре, близкой к 0 °C. В таких условиях он способен сохранять свои качества от 8 до 10 месяцев.

В домашних условиях урожай прекрасно хранится в кладовой или подвале – там, где нет прямого солнечного света, отсутствует избыточная влажность и сохраняется прохлада. В таких местах лук спокойно долежит до весны. Главное правило – отбирать для длительного хранения только полностью здоровые, неповрежденные и хорошо высушенные луковицы. Это минимизирует риск развития болезней и не даст луку преждевременно пустить зеленые побеги или молодые корни.

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