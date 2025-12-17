United by Art: международные художники объединились в Киеве и Львове ради поддержки Украины

Международный художественный проект United by Art успешно состоялся в Киеве и Львове. Этот проект, инициированный его автором – арт-медиатором и основательницей Art Society by KK Екатериной Кучеровой, представил творчество международных художников, которые поддерживают Украину во время полномасштабной войны и помогают донести украинский голос миру.

Мероприятия прошли на ряде значимых локаций, в частности: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, пространство Budzirka, Zag Gallery, Пространство Svit Kavy и Центр Шептицкого Украинского католического университета. Каждое из этих пространств добавило собственную уникальную атмосферу, объединив широкий круг участников: академическое сообщество, представителей государственных институтов, культурных деятелей, дизайнеров, медиа и ценителей искусства.

"Искусство имеет силу влиять, менять и доносить главный месседж: мир должен знать, что украинцы – это великая нация с богатой историей и культурой.

Проект United by Art был создан как платформа международной творческой солидарности, и я искренне надеюсь, что он в дальнейшем будет развиваться и масштабироваться. Это уникальная инициатива для Украины, которая объединяет художников из разных стран, демонстрирует нашу стойкость и мужество, а через их творчество голос Украины звучит в мире.

Многие посетители поделились своими впечатлениями: они оценили проекты международных художников и идею создания United by Art, который объединяет разные страны и культурные контексты", – рассказывает куратор и автор проекта Екатерина Кучерова.

Канадский художник Дарси Атаман поделился своим болезненным, но вдохновляющим опытом пребывания в столице во время обстрелов и рассказал о роли культуры во время войны:

"В первую же ночь моего пребывания в Киеве город пережил тяжелую атаку. Из своего окна я сначала увидел, а затем почувствовал ракетный удар неподалеку. В тот момент я остро осознал, что абсолютное зло существует, и задумался: что один человек может противопоставить такому ужасу?

Искусство, к сожалению, не способно самостоятельно остановить ракеты, но его цель в другом. Я понял, что искусство – это символ добра и человечности, которую мы стремимся сохранить, несмотря ни на что. Настоящая сила, которую мы не имеем права терять, кроется именно в акте созидания и желании делиться светом.

Я глубоко поражен презентацией United by Art и тронут тем, как ее восприняли. Хотя я имею украинские корни, я все же гость из Канады, поэтому волновался, как мои работы будут восприняты здесь, в Украине. Однако благодаря кураторству Екатерины я получил невероятный эмоциональный отклик от людей. Знакомство с работами других талантливых художников вдохновляет – я чувствую, что это только начало нашего большого совместного путешествия".

Напомним, что проект собрал международное сообщество художников из Канады, США, Грузии и Украины:

Автандил Гургенидзе – грузинский художник, который много лет поддерживает Украину своими художественными проектами. Во время войны он создал уникальные работы: роспись боевого дрона и мурал из HPL панелей Ukraine on My Mind (в сотрудничестве с украинской компанией Budzirka) на территории Тренингового центра прокуроров Украины. Во время события была представлена часть серии его картин, посвященных Украине.

Darcy Ataman – канадский музыкальный продюсер и художник, который работает в зонах боевых конфликтов и использует музыку как инструмент исцеления. В Украине представил:

текстильную инсталляцию All the Love We Cannot Bear, Articulated, созданную на основе дневниковых записей украинского воина,

фильм-эссе Ukrainian Artists United, созданный вместе с американским фотографом Джейсоном Вилгельмом.

Екатерина Тимченко – украинский продюсер, представляла фильм PALYANYTSIA, над которым работали американские стрит-арт художники Bandit, Tristan и Johnny. Фильм соединил правду войны с художественной силой кино, показал личные истории украинцев и вызвал чрезвычайно сильные эмоции.

Как отметила Екатерина: "Это глубокая, честная работа, которая касается души и помогает зрителю почувствовать Украину не только через факты, а через те реалии, с которыми мы ежедневно сталкиваемся".

Также зрители отметили, что работы Автандила, документальная лента PALYANYTSIA и фильм-эссе Дарси создают уникальный диалог локальных реалий и международного контекста, позволяя украинскому голосу звучать на глобальном уровне.

Впечатлениями о событии поделились гости и участники проекта:

"Мероприятие United by Art было чрезвычайно важным в это сложное для страны время. Художники помогают нам проживать собственный и коллективный опыт травмы не в одиночестве, а среди людей, пропуская сквозь себя картины, музыку и кинематограф, представленные в проекте. Это позволяет получить ощущение исцеления и возможность посттравматического роста через переосмысление жизни и саморефлексию.

Особенно хочу отметить Дарси Атамана, с которым у нас оказалось много общего. Его искренний интерес к Украине был невероятным: он внимательно слушал истории, просматривал артефакты войны и даже целые инсталляции, которые я ему показывала. Мы обсуждали символы Украины, наш народ и его культуру – и чувствовалось, что он по-настоящему проникся нашей страной и людьми", – Елена Коссак, участница проекта Ukrainian Artists United – психолог, музыкант, общественная активистка и волонтер.

"Автандил Гургенидзе – уникальный художник, уникальная техника, впервые вижу такой тип исполнения. Он рисует энергоинформационный мир, как будто вибрирует, пульсирует и звучит. От картин исходит внутреннее удивительное тепло, видимо, это какие-то особые вибрации.

PALYANYTSIA – это лента о стойкости Украины глазами американских стрит-художников. По приглашению Ольги Стоян (одной из героинь фильма) мы имели честь не просто посмотреть эту работу в камерной атмосфере Svit Kavy, но и полностью ее почувствовать ... Пережить кожей, слезами, с замиранием сердца и неописуемым чувством силы и гордости за то, что мы – украинцы ", – Ольга Дрозд, журналистка, общественный деятель.

"Сегодня, во время кровавой войны России с Украиной, мы как никогда чувствуем потребность в опоре. И эта опора – не только на линии фронта, где наши героические защитники и защитницы защищают каждый клочок украинской земли, но и в нашей культуре, в нашем стремлении жить, творить и побеждать. Как хорошо, что мы также чувствуем эту поддержку от наших иностранных друзей. Проект United by art – художественный жест солидарности, который объединил культурных деятелей Украины, Канады, Грузии, США с целью поддержать Украину в эти непростые для нее времена. Сердечно благодарю Екатерину Кучерову, за идею и реализацию проекта", – Оксана Микитин, директор библиотеки Украинского католического университета.

Организатор и автор выражает искреннюю благодарность всем партнерам, без которых реализация United by Art была бы невозможна, а также отдельную благодарность всем участникам за весомый вклад в развитие культурной дипломатии и поддержки Украины в мире.

Каждый из проектов уникален и имеет потенциал масштабироваться. Уже запланированы международные показы на 2026 год, новые коллаборации и расширение формата, чтобы искусство продолжало быть голосом Украины в мире и источником вдохновения и солидарности.

Медиапартнеры проекта: ТыКиев, Вечерний Киев, Oboz.ua, Depo.ua, Dsnews, Фокус, 44.ua, 032.ua, ПравдаТут.