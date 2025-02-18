Умер создатель шоколадной пасты Nutella: что о нем известно. Фото

В Италии в возрасте 97 лет умер химик Франческо Ривелла, которого называют "отцом Nutella". Это произошло 14 февраля, в День святого Валентина; 17-го числа его похоронили в муниципалитете Барбареско.

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Как передает The Sun, Ривелла был родом из Барбареско. Свою работу в компании Ferrero он начал в 25-летнем возрасте в 1952-м, сразу после окончания химического факультета Туринского университета – еще до того, как Ferrero превратилась в известную и масштабную транснациональную корпорацию.

Благодаря работе итальянца появилась популярная во всем мире шоколадно-ореховая паста, одно из самых знаковых творений бренда.

Ривелла входил в состав группы, отвечающей за изучение сырья для разработки новых продуктов. Кроме того, он предложил название пасты (изначально Nutella выпускалась под названием Supercrema).

За свою долгую 40-летнюю карьеру Ривелла стал старшим менеджером в гигантской компании, работая правой рукой бизнесмена Микеле Ферреро.

Журналист Джиджи Падовани в книге Mondo Nutella рассказывал, что Ривелла и Ферреро путешествовали по миру, чтобы купить сладости "не для того, чтобы скопировать их, а чтобы сделать их лучше".

Выйдя на пенсию, Ривелла жил в Альбе, где посвятил себя выращиванию фруктов. У химика остались трое сыновей Паоло, Сандро, Энрико, дочь Кьяра и семь внуков.

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