Улучшают самочувствие: эксперт назвал растения, которые нужны в каждом доме

Живая зелень положительным образом влияет на наше самочувствие и психологическое состояние. Но отдельные виды растений приносят особую пользу, особенно если расположить их в своем доме правильным образом.

Как пишет Express, о секретах правильного выбора комнатных растений рассказал автор книги "Как заставить ваши комнатные растения любить вас" и ведущий BBC Gardeners' World Live Джо Бейгли. Он назвал пять видов, которые принесут больше всего пользы вам и вашему дому. Они не только неприхотливы в уходе, но и производят особенно много кислорода, что помогает улучшить сон и концентрацию внимания во время работы.

По словам Бейгли, комнатный жасмин может цвести в течение нескольких месяцев в помещении, выделяя сладкий аромат. Этот запах помогает расслабиться и снять стресс. Фикус эластика он похвалил за высокую способность очищать воздух. А шефлеру лучистую – за свойство уменьшать напряжение и улучшать производительность, что важно для тех, кто работает дома. Впрочем, они не вошли в финальную пятерку. А вот какие виды посоветовал эксперт и для каких типов помещений.

Спальня - драцена Годсефа

Зеленые со светлыми пятнами листья растения создают атмосферу спокойствия и умиротворения в спальне. Цветок устойчив к засухе, поэтому уход за ним будет простым. А еще он не выделяет запахов, поэтому не будет мешать сну.

Ванна – эпипремнум золотистый

Вьющееся растение может получать значительную часть влаги из воздуха, поэтому поможет бороться с сыростью в мокрых помещениях. Оно неприхотливо к освещению и быстро растет. Поэтому, если в вашей ванной комнате есть окно, выбирайте именно этот вазон.

Кухня – кислица треугольная

Экзотический вид этого цветка интересно дополнит интерьер кухни. Его листочки имеют треугольную форму и темно-фиолетовую окраску. А еще кислица складывает их на ночь, поэтому за ней интересно наблюдать.

Гостиная – цимбидиум

Эта орхидея отличается крупными цветами и более выраженным ароматом, чем более популярные фаленопсисы. Она станет настоящим украшением общего пространства.

Кабинет – бегония пятнистая

Во время напряженной работы важно иметь рядом что-то, что может быстро снять стресс. С этим отлично справится растение с красивыми пятнистыми листьями, которые, к тому же, имеют темно-фиолетовую обратную сторону. Если вам нужно подумать, переведите взгляд на бегонию, и ваш мозг сам начнет продуцировать удачные идеи.

