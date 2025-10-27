UKRNAFTA собрала 100 миллионов гривен в рамках 'Энергичного сбора' для Второго корпуса Национальной гвардии 'Хартия'

Крупнейшая сеть автозаправочных комплексов Украины – UKRNAFTA – официально завершила благотворительный проект "Энергичный сбор", в рамках которого собрано 100 миллионов гривен для Второго корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия".

Видео дня

Акция стартовала 1 февраля 2025 года. В течение восьми месяцев компания передавала 1 гривну с каждого литра бензина 95 Energy и дизеля, каждой чашки кофе, хот-дога и товаров с красными ценниками от партнеров – на нужды украинских защитников.

Это был самый масштабный сбор как для сети UKRNAFTA, так и для "Хартии", который результативно доказал важность и эффективность стратегического партнерства между государственной компанией и военными.

Проект показал, что массовая поддержка людей и бизнеса реально превращается в боевую силу, которая помогает нашим защитникам уничтожать врага. Благодаря совместным усилиям сейчас 14 новых пикапов, беспилотные летательные аппараты, наземные роботизированные комплексы, системы РЭБ и другое важное оборудование передали бойцам "Хартии".

"Оборудование, дроны, машины уже работают на передовой и помогают нашим защитникам преодолевать врага.

Сейчас готовятся новые передачи, о каждой расскажем отдельно. Спасибо всем, кто присоединился - именно благодаря вам, уважаемые клиенты, собрана вся необходимая сумма! Мы продолжаем помогать тем, кто держит оборону!", – отметил исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрнафта" Юрий Ткачук.

По словам представителей "Хартии", "Энергичный сбор" стал примером действенного взаимодействия государства, бизнеса и общества, который объединил тысячи украинцев вокруг конкретной цели – укрепления обороноспособности страны.

К инициативе, лицами которой стали писатель и военнослужащий "Хартии" Сергей Жадан и юморист Василий Байдак, присоединились более 725 тысяч человек по всей Украине.

Итоги "Энергичного сбора":

– 92,3 миллиона литров качественного топлива;

– 3,5 миллиона чашек горячих напитков;

– 700 тысяч хот-догов;

– 1,3 миллиона товаров с красными ценниками от 14 партнеров;

– 400 тысяч открыток-дронов с благодарностями украинским защитникам.

UKRNAFTA благодарит всех клиентов, партнеров и сотрудников, которые стали частью этого проекта.

Вместе мы доказали: энергия людей может превращаться в реальную силу.

Справка:

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 663 заправки на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5.

Под управлением государственной компании находятся также АЗК сети Glusco. В 2025 году "Укрнафта" завершила сделку с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКартка", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 3 млрд грн.